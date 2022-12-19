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Лукашенко сказал Путину о надежде на то, что Запад услышит «голос разума»

Лукашенко сказал Путину о надежде на то, что Запад услышит «голос разума»
Приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии Лукашенко и Путин назвали решение чувствительных экономических вопросов, от которых зависят благосостояние населения и поддержка реформ
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в Минске заявил, что две страны открыты к диалогу с европейскими странами по вопросам безопасности, и выразил надежду на то, что западные государства «прислушаются к голосу разума».

«Россия и Беларусь открыты для диалога с другими государствами, в том числе и с европейскими. Надеюсь, в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства», — сказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, непростое время требует от России и Белоруссии политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. От успеха в этой работе будет зависеть место, которое страны займут в новой системе международных координат.

«Наш безусловный приоритет — решение чувствительных экономических вопросов, от которых зависят благосостояние населения и в конечном итоге поддержка проводимых нами реформ в общественной и политической сферах», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что благодаря совместным шагам странам удалось преодолеть негативные эффекты санкционного давления. Он отметил, что специалисты России и Белоруссии хорошо потрудились над союзными программами», которые утвердили лидеры.

«Определенные подвижки есть практически по всем направлениям. Но пока не все получилось, и это сдерживает наше развитие. Вы знаете, что по ряду чувствительных тем правительства, как они заявляют, исчерпали переговорные возможности», — констатировал он.

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По словам Лукашенко, причиной совещания с Путиным является то, что российское и белорусское правительства считают, что без глав государств достичь согласия по отдельным вопросам невозможно.

Путин подтвердил, что экономические вопросы являются приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии.

Встреча Лукашенко и Путина проходит 19 декабря в Минске. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, они могут также обсудить военные вопросы. Он рассказал, что новые цели и задачи союзной группировки войск России и Белоруссии обсуждаются лидерами в текущем режиме.

Предположения, что Белоруссия пытается выторговать себе наиболее благоприятные условия в решении газового вопроса взамен на участие в военных действиях на Украине, Песков назвал «теориями заговора».

Он подтвердил продолжение контактов по газу, но указал, что не первый год Белоруссия имеет льготные условия.

16 декабря Лукашенко заявил о срыве сроков реализации союзной программы по формированию объединенного рынка газа России и Белоруссии. Страны должны были договориться, как будет работать объединенный рынок, еще к прошедшему июлю. А к 1 декабря 2023 года должно быть принято решение о сроках и принципах его внедрения.

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что решение о цене на газ для страны на следующий год еще не принято, вопрос будет обсуждаться на высшем уровне.

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Александр Лукашенко Владимир Путин Безопасность

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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