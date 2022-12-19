Путин заявил о подготовке белорусских пилотов стратегических самолетов

У Белоруссии с советских времен остались самолеты, способные нести боеприпасы со специальной боевой частью, и Россия помогает в подготовке экипажей таких самолетов, рассказал Лукашенко

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Президент Владимир Путин заявил по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что обсуждались в том числе вопросы создания единого оборонного пространства двух стран. Россия и Белоруссия также договорились продолжать практику совместных военных учений.

Две страны также совместно будут создавать военную технику.

«Считаю возможным продолжить и реализацию предложения президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью», — заявил российский президент.

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку обороноспособности республики и подтвердил, что Белоруссия с помощью России готовит экипажи для управления самолетами, несущими специальные боеприпасы. По его словам, такие самолеты остались у Минска еще с советских времен.

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