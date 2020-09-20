Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Из $1,5 млрд, которые получит Белоруссия от России, примерно четверть пойдет на оплату долгов Минска перед «Газпромом». Глава Минфина утверждает, что такая схема поможет не только Белоруссии, но и российским предприятиям

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.

«То есть, поддерживая сейчас белорусскую экономику, мы по сути, получается, поддерживаем свою экономику?» — уточнил корреспондент телеканала у Силуанова. «Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес... Это наш очень близкий и торговый партнер, экономический. Это и заказы для наших предприятий, и занятость на наших предприятиях», — ответил глава Минфина.

Из общей суммы $500 млн Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Большая часть этих денег пойдет на погашение задолженности Минска перед «Газпромом», рассказал Милуанов.

«Задолженность перед «Газпромом» составляет чуть меньше $330 млн, и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда составляет $500 млн. Полный расчет перед нашей газовой компанией», — сказал Силуанов.

При этом глава Минфина подчеркнул, что Белоруссия — надежный заемщик и пока прецедентов нарушения сроков возврата денег не было.