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Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Из $1,5 млрд, которые получит Белоруссия от России, примерно четверть пойдет на оплату долгов Минска перед «Газпромом». Глава Минфина утверждает, что такая схема поможет не только Белоруссии, но и российским предприятиям
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.

«То есть, поддерживая сейчас белорусскую экономику, мы по сути, получается, поддерживаем свою экономику?» — уточнил корреспондент телеканала у Силуанова. «Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес... Это наш очень близкий и торговый партнер, экономический. Это и заказы для наших предприятий, и занятость на наших предприятиях», — ответил глава Минфина.

Из общей суммы $500 млн Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Большая часть этих денег пойдет на погашение задолженности Минска перед «Газпромом», рассказал Милуанов.

«Задолженность перед «Газпромом» составляет чуть меньше $330 млн, и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда составляет $500 млн. Полный расчет перед нашей газовой компанией», — сказал Силуанов.

При этом глава Минфина подчеркнул, что Белоруссия — надежный заемщик и пока прецедентов нарушения сроков возврата денег не было.

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии
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Антон Силуанов

В конце августа Лукашенко сообщил, что Минск достиг договоренности с Москвой о рефинансировании кредита на $1 млрд. «То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — подчеркнул он. 14 сентября на переговорах Лукашенко и Владимира Путина в Сочи российский президент сообщил, что Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд. «Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит на $1,5 млрд, и мы эту договоренность исполним», — сказал он.

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На 31 марта 2020 года внешний государственный долг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России и ВЭБ.РФ составлял $7,925 млрд. В последний раз Россия предоставляла кредит Белоруссии в 2017 году на рефинансирование внешнего долга в сумме $700 млн.

Автор
Георгий Тадтаев
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