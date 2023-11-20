На границе с Финляндией организовали палаточный городок для мигрантов

Палаточный городок для мигрантов развернули в Костомукше на границе с Финляндией

Палаточный городок для мигрантов организовали в российском городе Костомукша, который находится рядом с финской границей. По данным ТАСС, местные власти уже начали задерживать и выдворять прибывающих в Карелию без документов

Фото: Antonio Masiello / Zuma / ТАСС

В приграничном с Финляндией карельском городе Костомукша развернули пункты временного проживания для мигрантов, сообщили ТАСС в пресс-службе госкомитета Карелиии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«Сейчас организовываются [в Костомукше] пункты временного проживания. Беженцы, мигранты там у нас идут. Сейчас Главное управление МЧС занимается этим по республике Карелия, они там все организовывают», — сообщил собеседник агентства.

Город Костомукша расположен недалеко от международного пункта пропуска «Люття» (Вартиус), который является одним из пяти действующих КПП на границе с Финляндией.

До этого глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов сообщал, что для мигрантов также были организованы пункты обогрева. «Все ответственные ведомства работают в полном взаимодействии. Ситуация находится под контролем», — подчеркнул Новгородов.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задерживать и в дальнейшем принудительно выдворять в дальнейшем планируют всех, кто прибыл в Карелию без наличия необходимых документов. «За период с 15 по 19 ноября задержано около 90 человек. Решение в отношении части из них уже принято. Работа продолжается», — рассказал источник.

Финляндия с 18 ноября закрыла четыре КПП на юго-востоке страны: «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» (с российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии. Решение было принято на фоне наплыва мигрантов со стороны России.

Как писала Ilta-Sanomat, с начала года и до середины ноября на юго-восточной границе было подано 335 заявлений с просьбой о предоставлении убежища. В то же время, по данным пограничной службы Финляндии, только за прошедшую неделю в страну прибыли около 300 просителей убежища, в основном из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.

Президент Финляндии Саули Ниинистё связывал политику Москвы в этой сфере с заключением соглашения о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США. Он также сослался на свои предыдущие заявления о том, что после подачи заявки страны на вступление в НАТО нужно быть готовым к «гадостям» со стороны России. Финляндия стала членом альянса в апреле этого года.

МИД России назвал обвинения Финляндии «очень странными» и пообещал проанализировать ситуацию. «Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.