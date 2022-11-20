На Украине погиб один из главных рекрутеров наемников для Киева

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
В «Росэнергоатоме» ответили на заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС Политика, 00:01
Секс-скандал и травма. Из-за чего лучший футболист мира пропускал ЧМ Спорт, 00:00
Банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов россиян Финансы, 00:00
Спрос на элитные новостройки в центре Москвы в 2022 году упал вдвое Недвижимость, 00:00
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 20 ноя, 23:59
На Украине погиб один из главных рекрутеров наемников для Киева Политика, 20 ноя, 23:43
Что стало известно о теракте в Стамбуле 13 ноября. Видео Политика, 20 ноя, 23:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 20 ноя, 23:18
Токаев назвал исторической свою победу на выборах президента Казахстана Политика, 20 ноя, 23:17
Минобороны сообщило о пострадавших после удара F-16 ВВС Турции в Алеппо Политика, 20 ноя, 23:04
Джокович повторил рекорд Федерера по победам на Итоговом турнире ATP Спорт, 20 ноя, 22:49
Глава МАГАТЭ пообещал приехать в Россию и на Украину Политика, 20 ноя, 22:48
Спасатели ликвидировали открытое горение на цветочном складе в Москве Общество, 20 ноя, 22:39
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 20 ноя, 22:31
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине погиб один из главных рекрутеров наемников для Киева

На Украине погиб основатель «Украинского интернационального легиона» француз Гастон Бессон

На Украине погиб основатель «Украинского интернационального легиона» — француз Гастон Бессон, воевавший на стороне Украины. Об этом сообщают украинское издание «Страна.ua» и «Российская газета» со ссылкой на сослуживцев Бессона.

По дынным «Страны», 46-летний Бессон — в прошлом боец «Французского иностранного легиона» — принимал участие во множестве конфликтов в Европе, Азии, Латинской Америке. На Украине находился с начала лета.

Как пишет «Российская газета», в подразделении Бессона состояли в основном европейские неонацисты, а подчинялось оно полку «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Россия проводит на Украине специальную военную операцию с 24 февраля. В ответ Киев ввел военное положение, а президент Владимир Зеленский заявил о создании иностранного батальона добровольцев.

В начале августа российское Минобороны оценивало число прибывших иностранных военных в 7282 человека, но отмечало, что из них на Украине остались 2192 — кроме 2347 убитых ведомство насчитало 2408 убывших.

Власти некоторых стран, в частности, США, Канады и Польши, подтверждали гибель своих граждан на Украине. СМИ также писали о гибели военных из других стран, в том числе из Швеции и Италии.

Читайте на РБК Pro
Топ-5 самых привлекательных юрисдикций для открытия бизнеса в 2023 году
Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке
Осталось три месяца: страны, где скоро откроется прием документов в вузы
Мировая рецессия может начаться с Китая. Насколько опасен кризис в КНР
Теги
наемники Франция Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Освобожденный пленный британский наемник решил стать на Украине военкором
Политика
Рогов заявил о скоплении польских наемников на запорожском направлении
Политика
Минобороны заявило об уничтожении около 100 «наемников» у Красного Лимана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter