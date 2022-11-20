На Украине погиб один из главных рекрутеров наемников для Киева
На Украине погиб основатель «Украинского интернационального легиона» — француз Гастон Бессон, воевавший на стороне Украины. Об этом сообщают украинское издание «Страна.ua» и «Российская газета» со ссылкой на сослуживцев Бессона.
По дынным «Страны», 46-летний Бессон — в прошлом боец «Французского иностранного легиона» — принимал участие во множестве конфликтов в Европе, Азии, Латинской Америке. На Украине находился с начала лета.
Как пишет «Российская газета», в подразделении Бессона состояли в основном европейские неонацисты, а подчинялось оно полку «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Россия проводит на Украине специальную военную операцию с 24 февраля. В ответ Киев ввел военное положение, а президент Владимир Зеленский заявил о создании иностранного батальона добровольцев.
В начале августа российское Минобороны оценивало число прибывших иностранных военных в 7282 человека, но отмечало, что из них на Украине остались 2192 — кроме 2347 убитых ведомство насчитало 2408 убывших.
Власти некоторых стран, в частности, США, Канады и Польши, подтверждали гибель своих граждан на Украине. СМИ также писали о гибели военных из других стран, в том числе из Швеции и Италии.