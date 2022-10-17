Adnkronos узнал о гибели под Донецком воевавшего за ДНР гражданина Италии

Участвующий в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики (ДНР) гражданин Италии погиб в районе Донецка. Об этом сообщает итальянское агентство Adnkronos со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, погибший 28-летний мужчина принимал участие в спецоперации России как доброволец на стороне ДНР. До этого он долгое время жил в Ростовской области и был близок к итальянскому интернет-сообществу сторонников России.

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН, в том числе Италии, осудили действия российских войск, призвали прекратить огонь и вывести войска.



Киев ввел военное положение, а президент Владимир Зеленский заявил о создании иностранного батальона добровольцев. В начале августа российское Минобороны оценивало число прибывших иностранных военных в 7282 человека, но отмечало, что из них на Украине осталось 2192 — кроме 2347 убитых ведомство насчитало 2408 убывших.

Власти некоторых стран, в частности, Канады и Польши, подтверждали гибель своих граждан на Украине. СМИ также писали о гибели военных из других стран, в том числе из США и Швеции.

