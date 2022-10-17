Adnkronos узнал о гибели под Донецком воевавшего за ДНР гражданина Италии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
В Киеве прогремело несколько взрывов Политика, 07:17
Ефимов подвел промежуточный итог программы создания мест приложения труда Город, 07:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:00
В России выросли продажи средств для потенции и противозачаточных Общество, 07:00
В Турции предложили модель «зерновой сделки» для решения других проблем Политика, 06:53
«Коммерсантъ» узнал об увеличении доли брака микрочипов из КНР до 40% Бизнес, 06:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
Adnkronos узнал о гибели под Донецком воевавшего за ДНР гражданина Италии Политика, 06:16
Рогов назвал условие для перезапуска Запорожской АЭС Политика, 06:01
В Николаеве загорелся склад горюче-смазочных материалов Политика, 05:47
Израильский министр призвал Тель-Авив оказывать военную помощь Украине Политика, 05:23
В Госдуме предложили снять бронь по мобилизации с депутатов и сенаторов Политика, 05:17
Работодатели назвали молодежь в России менее ответственной и амбициозной Общество, 05:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Adnkronos узнал о гибели под Донецком воевавшего за ДНР гражданина Италии

Adnkronos: воевавший за ДНР гражданин Италии погиб под Донецком

Участвующий в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики (ДНР) гражданин Италии погиб в районе Донецка. Об этом сообщает итальянское агентство Adnkronos со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, погибший 28-летний мужчина принимал участие в спецоперации России как доброволец на стороне ДНР. До этого он долгое время жил в Ростовской области и был близок к итальянскому интернет-сообществу сторонников России.

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН, в том числе Италии, осудили действия российских войск, призвали прекратить огонь и вывести войска.

Киев ввел военное положение, а президент Владимир Зеленский заявил о создании иностранного батальона добровольцев. В начале августа российское Минобороны оценивало число прибывших иностранных военных в 7282 человека, но отмечало, что из них на Украине осталось 2192 — кроме 2347 убитых ведомство насчитало 2408 убывших.

Власти некоторых стран, в частности, Канады и Польши, подтверждали гибель своих граждан на Украине. СМИ также писали о гибели военных из других стран, в том числе из США и Швеции.
 

Теги
наемники Италия ДНР Военная операция на Украине
Материалы по теме
Рогов сообщил о попавших в ловушку иностранных наемниках
Политика
Рогов заявил о «немыслимом числе наемников» ВСУ в Запорожье
Политика
СК проверит данные о «наемниках» из Польши и Румынии на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter