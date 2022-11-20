Турецкий военный получил ранение при обстреле КПП на границе с Сирией

Власти Турции обвинили курдские формирования в обстреле КПП, ранения получили трое силовиков. Ранее Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана в стамбульском теракте и нанесла удары по организации на севере Сирии и Ирака

Вид на контрольно-пропускной пункт Энчупинар (Фото: Osman Orsal / Reuters)

Контрольно-пропускной пункт Энчупинар на границе Турции и Сирии подвергся обстрелу, пострадал один турецкий военный, два сотрудника Полиции спецопераций ранены. Об этом сообщают газеты Türkiye и Cumhuriyet, телеканал NTV и агентство Anodulu.

Власти Турции считают, что ракету выпустили члены Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая организация), к месту происшествия отправили большое число машин скорой помощи и силовиков.

Накануне турецкие военные нанесли удар по курдским формированиям на севере Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Операцией руководил министр обороны Турции Хулуси Акар, власти республики объясняют удары правом на самооборону. ВС Турции в ходе операции нанесли удары по территориям, которые «использовались террористами РПК в качестве баз для организации терактов против Турции».

Анкара считает РПК ответственной за теракт в стамбульском районе Бейоглу, на улице Истикляль, произошедший 13 ноября. В его результате погибли шесть человек, не менее 81 пострадали, в том числе три россиянина. По данным турецкой полиции, теракт совершила гражданка Сирии 1999 года рождения, они признала связи с РПК. Всего по делу о взрыве задержали не менее 50 человек.

«Мы сразу нашли преступника, теперь изучаем всю структуру, стоящую за ним. За этим стоят США, поддерживающие РПК», — заявил глава турецкого МВД Сулеман Сойлу. Ведомство заявило об отказе Турции принять соболезнования США.

РПК отрицает причастность к теракту, организация подчеркнула, что для ее членов «не может быть и речи, чтобы каким-либо образом нападать на гражданских лиц». США «глубоко разочарованы любыми безответственными комментариями, предполагающими, что Соединенные Штаты несут какую-либо роль или ответственность в этом гнусном нападении на турецких граждан», сообщили в американском Госдепартаменте.



