Кремль объяснил выбор Будапешта для встречи с Трампом

Песков: у Путина и Трампа конструктивные и теплые отношения с Орбаном

У президентов России и США конструктивные и теплые отношения с венгерским премьером, заявил Песков. Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 16 октября договорились о личной встрече в Будапеште

Будапешт (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Владимир Путин согласился на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, заявил, что у Путина конструктивные отношения с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, теплые отношения у Орбана и с Трампом, сообщает корреспондент РБК.

«С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и весьма конструктивные отношения у президента Путина, это способствовало тому взаимопониманию, которое было выработано во время последнего телефонного разговора», — сказал Песков.

Путин и Трамп поговорили по телефону 16 октября. В ходе разговора они договорились о личной встрече в Будапеште. Американский лидер позднее назвал Орбана «хорошей принимающей стороной», а в Кремле отметили, что Венгрия, как страна и НАТО, и ЕС, занимает «особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов», что «вызывает уважение».

Трамп сообщил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится «довольно скоро», в течение двух недель, Песков также не исключил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже».

Венгерский премьер пообещал обеспечить «надежную, безопасную и политически стабильную среду» для переговоров президентов России и США и назвал Будапешт «единственным подходящим местом в Европе» для этого.

Президент Украины Владимир Зеленский считает Венгрию не лучшим местом для такой встречи, поскольку не думает, что Орбан, «который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное». «Безусловно, если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча», — подчеркнул, однако, украинский лидер.

Орбан последовательно поддерживает мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и критикует ЕС за поставки вооружений Киеву. Венгрия не только не направляет оружие на Украину, но и зачастую блокирует санкции против России. Выбор Будапешта в качестве переговорной площадки можно объяснить и тем, что минувшей весной Венгрия вышла из Международного уголовного суда (МУС). Таким образом, власти страны не обязаны исполнять его решения, в частности выданный в марте 2023-го ордер на арест российского президента. При этом в Будапеште и ранее отмечали, что не признают ту часть Римского статута, что сделала бы возможным подобный арест, поскольку это нарушило бы Конституцию страны.