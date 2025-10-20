 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кремль объяснил выбор Будапешта для встречи с Трампом

Песков: у Путина и Трампа конструктивные и теплые отношения с Орбаном
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
У президентов России и США конструктивные и теплые отношения с венгерским премьером, заявил Песков. Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 16 октября договорились о личной встрече в Будапеште
Будапешт
Будапешт (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Владимир Путин согласился на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, заявил, что у Путина конструктивные отношения с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, теплые отношения у Орбана и с Трампом, сообщает корреспондент РБК.

«С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и весьма конструктивные отношения у президента Путина, это способствовало тому взаимопониманию, которое было выработано во время последнего телефонного разговора», — сказал Песков.

WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина
Политика
Фото:Nathan Howard / Reuters

Путин и Трамп поговорили по телефону 16 октября. В ходе разговора они договорились о личной встрече в Будапеште. Американский лидер позднее назвал Орбана «хорошей принимающей стороной», а в Кремле отметили, что Венгрия, как страна и НАТО, и ЕС, занимает «особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов», что «вызывает уважение».

Трамп сообщил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится «довольно скоро», в течение двух недель, Песков также не исключил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже».

Венгерский премьер пообещал обеспечить «надежную, безопасную и политически стабильную среду» для переговоров президентов России и США и назвал Будапешт «единственным подходящим местом в Европе» для этого.

Президент Украины Владимир Зеленский считает Венгрию не лучшим местом для такой встречи, поскольку не думает, что Орбан, «который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное». «Безусловно, если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча», — подчеркнул, однако, украинский лидер.

Орбан последовательно поддерживает мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и критикует ЕС за поставки вооружений Киеву. Венгрия не только не направляет оружие на Украину, но и зачастую блокирует санкции против России.

Выбор Будапешта в качестве переговорной площадки можно объяснить и тем, что минувшей весной Венгрия вышла из Международного уголовного суда (МУС). Таким образом, власти страны не обязаны исполнять его решения, в частности выданный в марте 2023-го ордер на арест российского президента. При этом в Будапеште и ранее отмечали, что не признают ту часть Римского статута, что сделала бы возможным подобный арест, поскольку это нарушило бы Конституцию страны.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Елена Чернышова
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Виктор Орбан встреча Будапешт
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
FT узнала, что Трамп ругался на встрече с Зеленским
Политика
FT рассказала о напряженной встрече Трампа и Зеленского в Белом доме
Политика
Зеленский раскрыл ответ Трампа насчет Tomahawk на встрече в Белом доме
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Пассажиры с аварийно севшего в Пулково рейса прибыли в Баку Общество, 14:36
Аутсайдер КХЛ сообщил об уходе спортивного директора Спорт, 14:34
В школах Москвы провели первые занятия на тему градостроительства Город, 14:24
Москвичам не пообещали снег и мороз в октябре Общество, 14:23
СК возбудил дело о халатности после драки учителя и ученика в Бурятии Общество, 14:23
В России предложили снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет Общество, 14:22
МИД на фоне заявлений Трампа сообщил о продолжении поставок нефти в Индию Политика, 14:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Гане нашли мертвым 18-летнего вратаря, похищенного ради выкупа Спорт, 14:13
В театре Ленсовета опровергли слухи об уходе Боярского со сцены Общество, 14:13
Песков ответил на вопрос об участии Зеленского в саммите Путина и Трампа Политика, 14:11
Мутко раскрыл, сколько «Дом.РФ» планирует привлечь на IPO Финансы, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
В Петербурге утвердили приговор по делу об убийстве Игоря Талькова Общество, 14:04
KGM перенес старт локализации сборки автомобилей в России Авто, 14:00