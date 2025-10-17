Почему Путин и Трамп предпочли Будапешт и что будет с «Томагавками»

Почему Путин и Трамп предпочли Будапешт и что будет с «Томагавками» Президенты России и США договорились о новом саммите

Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного контакта условились провести второй российско-американский саммит. Разговор состоялся накануне встречи президентов США и Украины в Вашингтоне. Подробнее -- в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Planet Pix / ZUMA / ТАСС)

16 октября между президентами России и США состоялся продолжительный телефонный разговор. Это восьмой по счету телефонный контакт Владимира Путина и Дональда Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом. Их общение продолжалось около двух с половиной часов. По сообщениям Кремля и Белого дома, в начале речь шла о ситуации в секторе Газа — Путин поздравил Трампа с урегулированием, которое произошло при его посредничестве, — а затем фокус сместился на урегулирование на Украине. Главной практической договоренностью двух лидеров стало решение начать подготовку ко второму после Аляски российско-американскому саммиту.

Как разговор оценивает Москва

Подробности разговора с российской стороны журналистам изложил помощник президента Юрий Ушаков. Беседу он оценил как содержательную, предельно откровенную и доверительную.

Особый акцент в разговоре был сделан на украинском кризисе. По словам Ушакова, Путин подчеркнул «заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения» и отметил, что стратегическая инициатива по всей линии боевого соприкосновения находится в руках российских Вооруженных сил. «В этих условиях киевский режим прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры, на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать», — сказал Ушаков.

Он обратил внимание: Трамп много раз говорил, что на Украине надо как можно скорее установить мир. «Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», — продолжил Ушаков. И добавил: по словам Трампа, завершение конфликта на Украине открыло бы «колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России».

Президенты говорили и о возможных поставках Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк», которые Трамп допускал в последние полтора месяца. «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — уточнил помощник российского президента. Он упомянул, что Путин высоко оценил усилия супруги Трампа Мелании в деле воссоединения российских и украинских детей и передал ей «самые наилучшие пожелания».

Главы государств условились, что российские и американские представители «без промедления» начнут готовить новый двусторонний саммит. «В целом я бы сказал, что телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен и два лидера договорились, что они будут оставаться на связи», — резюмировал Ушаков.

Как разговор оценивают в Вашингтоне

О начале телефонного разговора сообщил сам Трамп в Truth Social. Там же он изложил и содержание беседы сразу после ее завершения. По словам американского президента, Путин поздравил его с достижением перемирия в секторе Газа. Трамп, в свою очередь, выразил уверенность, что этот дипломатический успех поможет и переговорам об урегулировании на Украине. «Мы также потратили много времени на обсуждение вопросов торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной», — поделился он. По словам Трампа, в ходе телефонного разговора удалось добиться «большого прогресса».

Трамп также сообщил, что Путин поблагодарил первую леди США за содействие в воссоединении украинских и российских детей со своими семьями.

Во время переговоров в Анкоридже президент США передал российскому лидеру письмо от своей супруги, в котором она просила «защитить детей». 10 октября Мелания Трамп сообщила, что получила ответ от российского президента и при ее участии со своими родными воссоединились восемь украинских детей. Первая леди США также помогла российской девочке вернуться с Украины домой, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала телефонный разговор между двумя президентами «очень хорошим и продуктивным». Она отметила, что Трамп по-прежнему верит, что может организовать прямые переговоры между российским и украинским президентами, но пока речь шла лишь о российско-американских контактах. «Президент верит в дипломатию и, как он всегда говорил, эта война завершится за столом переговоров. Он не отступает и готов идти к этой цели», — заявила Левитт журналистам.

При этом в последнее время Трамп ужесточил риторику в отношении России. После встречи с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября он написал, что Украина может вернуть утраченные территории «и, кто знает, возможно, даже больше». Затем американский президент допустил, что США передадут Украине дальнобойные «Томагавки».

15 октября Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и что тот пообещал ему перестать закупать у России нефть. В МИД Индии не подтвердили ни сам факт звонка, ни отказ от поставок российских энергоносителей. Представитель ведомства, впрочем, отметил, что ведутся переговоры о наращивании закупок энергоносителей у Соединенных Штатов. Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что энергетическое сотрудничество с Индией продолжится, подчеркнув, что Дели не поддался на давление Вашингтона.

Где может пройти второй российско-американский саммит

И Кремль, и Белый дом сообщили, что местом следующей встреча президентов может стать Будапешт. Перед саммитом должны пройти переговоры советников высокого уровня — они запланированы на следующую неделю. По словам Трампа, американскую делегацию возглавит госсекретарь США Марко Рубио; остальные участники и место их встречи будут определены позднее. После этого, сообщил глава Белого дома, он и Путин встретятся в столице Венгрии. Как уточнил Ушаков, Будапешт первым упомянул Трамп, и Путин эту идею поддержал. Американский президент предположил, что саммит может состояться в течение двух недель.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже подтвердил готовность предоставить площадку для российско-американских переговоров. «Планируемая встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы», — написал он в соцсети X. Орбан последовательно поддерживает мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и критикует ЕС за поставки вооружений Киеву. Венгрия не только не направляет оружие на Украину, но и зачастую блокирует санкции против России.

При этом ранее в Москве исключали возможность проведения переговоров по украинскому урегулированию в европейских столицах, аргументируя это тем, что ЕС отправляет оружие Украине и вводит санкции против России. Однако Будапешт неоднократно фигурировал в западных СМИ как возможная площадка для трехсторонних переговоров Путина, Трампа и Зеленского — Politico и Reuters сообщали, что эту идею Трамп продвигал в августе.

Выбор Будапешта в качестве переговорной площадки может объясняться в том числе и тем, что весной этого года Венгрия вышла из Международного уголовного суда (МУС). Таким образом, власти страны не обязаны исполнять его решения, в частности выданный в марте 2023-го ордер на арест российского президента. При этом в Будапеште и ранее отмечали, что не признают ту часть Римского статута, которая сделала бы возможным подобный арест, поскольку это нарушило бы Конституцию страны. Показательно, что в апреле этого года, еще до одобрения парламентом Венгрии выхода из МУС, в Будапеште беспрепятственно побывал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ордер на арест которого МУС выдал в ноябре 2024-го.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил РБК, что Венгрия — единственная приемлемая переговорная площадка в Европе. «Нейтральных стран в прежнем понимании там не осталось. Только Венгрия пытается претендовать на то, чтобы оставаться над схваткой. При этом, конечно, возникает некоторая коллизия, связанная с тем, что это все-таки страна — член ЕС и НАТО, и формально она должна выполнять, например, ордер МУС. Но, наверное, в случае, если Трамп и Путин договорятся, Венгрия как-то обеспечит, что этой проблемы во время встречи не будет», — считает эксперт.

РБК направил запрос в МИД Венгрии, а также в посольство республики в России с просьбой подтвердить подготовку к саммиту.

Примечательно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто сейчас находится с визитом в Москве. Дипломат принимал участие в форуме «Российская энергетическая неделя».

Что будут обсуждать Трамп и Зеленский

В посте в Truth Social Трамп пообещал, что проинформирует о содержании разговора с Путиным Зеленского, который уже прилетел в Вашингтон. В Белом доме также сообщили, что президент США обсудит с украинским лидером возможность проведения трехстороннего саммита. Однако центральной темой пятничных переговоров в Овальном кабинете, как ожидается, станет вопрос поставок Украине дальнобойных «Томагавков».

О том, что Украина запросила их у США, стало известно в октябре 2024 года, когда Зеленский представил «план победы»; он состоял из пяти публичных пунктов и секретных положений, которые Киев конфиденциально передал партнерам в НАТО. Один из этих пунктов содержал запрос на «Томагавки», подтвердил позднее сам Зеленский.

6 октября Трамп заявил, что «вроде как принял решение» относительно передачи «Томагавков» Киеву, но отметил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта. «Думаю, я хочу выяснить, что они с ними будут делать. Куда они их отправят? Я должен буду задать этот вопрос», — пояснил он. Президент Украины заверил, что ВСУ будет наносить удары «Томагавками» исключительно по военным объектам, и заявил, что «такое давление может быть эффективным в достижении мира». Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер также заявил, что поставки новых вооружению могут «усадить русских за стол переговоров для заключения мирного соглашения».

Однако после разговора с российским президентом Трамп заявил журналистам, что США и сами нуждаются в «Томагавках» «У нас их много, но они нам нужны. То есть, мы не можем исчерпать эти запасы ради безопасности нашей страны. Так что, знаете ли, они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные, они очень хороши, но они нам тоже нужны», — пояснил он.

С начала недели в Вашингтоне находится украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. Как сообщил 13 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в повестке встреч три большие темы — оборона (укрепление украинских ПВО и ударных возможностей), энергетическая устойчивость в условиях наступающей зимы и санкции в отношении России.

Как сообщил 15 октября Зеленский, украинская делегация уже провела несколько встреч на высоком уровне и с американскими оборонными компаниями и тем самым подготовила основу для переговоров двух лидеров. По его словам, наиболее важная тема — дальнобойность имеющихся в распоряжении Киева вооружений, которая «действительно влияет на российский потенциал» и «ощутимо его снижает».

В Кремле выразили обеспокоенность из-за возможных поставок «Томогавков», указав на большую дальность эти ракет, а также то, что они могут нести как ядерную, так и обычную боеголовки. Путин, отвечая на вопрос, как Москва будет реагировать на поставки «Томагавков», был краток: «Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации».