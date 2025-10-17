Трамп объяснил, почему встреча с Путиным пройдет в Венгрии
Американский президент Дональд Трамп назвал венгерского премьера Виктора Орбана «хорошей принимающей стороной». Так он объяснил выбор Венгрии в качестве площадки для переговоров.
«Нам нравится Виктор Орбан, думаю, он будет хорошей принимающей стороной», — сказал Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится, по словам американского президента, в течение двух недель. Переговоры запланировали по итогам телефонного разговора лидеров России и США 16 октября. По словам Трампа, предстоящий саммит будет посвящен окончательному урегулированию.
На следующий день, 17 октября, Путин связался с Орбаном по телефону. Венгерский премьер сообщил, что уже дал указания на подготовку встречи президентов в Будапеште. Орбан подчеркнул, что «подготовка к мирному саммиту между США и Россией идет полным ходом». Впоследствии он отметил, что предстоящая встреча будет «надежной и безопасной».
