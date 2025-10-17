 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Трамп объяснил, почему встреча с Путиным пройдет в Венгрии

Сюжет
Переговоры России и США
По словам Трампа, премьер Орбан будет «хорошей принимающей стороной». Ранее президент сказал, что встреча с Путиным состоится в течение двух недель
Виктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп назвал венгерского премьера Виктора Орбана «хорошей принимающей стороной». Так он объяснил выбор Венгрии в качестве площадки для переговоров.

«Нам нравится Виктор Орбан, думаю, он будет хорошей принимающей стороной», — сказал Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Bloomberg рассказал, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии
Политика
Виктор Орбан и Владимир Путин

Встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится, по словам американского президента, в течение двух недель. Переговоры запланировали по итогам телефонного разговора лидеров России и США 16 октября. По словам Трампа, предстоящий саммит будет посвящен окончательному урегулированию.

На следующий день, 17 октября, Путин связался с Орбаном по телефону. Венгерский премьер сообщил, что уже дал указания на подготовку встречи президентов в Будапеште. Орбан подчеркнул, что «подготовка к мирному саммиту между США и Россией идет полным ходом». Впоследствии он отметил, что предстоящая встреча будет «надежной и безопасной».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп Владимир Путин Венгрия встреча Виктор Орбан
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Bloomberg рассказал, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии
Политика
Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог
Политика
Песков объяснил выбор Венгрии для планирующегося саммита Путина и Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 21:49
Трамп завершил пресс-конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро Политика, 21:48
Шеф Пентагона надел бело-сине-красный галстук на встречу с Зеленским Политика, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Трамп объявил о прекращении закупок Индией российской нефти Политика, 21:40
Зеленский предложил Трампу обменять Tomahawk на украинские дроны Политика, 21:24
Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Спецэфир РБК Политика, 21:22
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 21:22
ЦСКА обыграл «Торпедо» в 700-м матче тренера Никитина в КХЛ Спорт, 21:16
Суд отменил исполнение решения LCIA о взыскании ₽3,8 млрд c Новицкого Общество, 21:12
Как при оплате по биометрии работает сервис подтверждения возраста Отрасли, 21:11
Трамп ответил на вопрос о шансе на встречу Путина и Зеленского в Венгрии Политика, 21:09
Трамп объяснил позицию США по ракетам Tomahawk Политика, 21:02
Турция пообещала помочь в восстановлении Украины после прекращения огня Политика, 21:00