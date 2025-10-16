Трамп раскрыл, как скоро планирует встретиться с Путиным

Трамп допустил, что встретится с Путиным в течение двух недель

Встреча в Будапеште может состояться через две недели, время определят Рубио и Лавров, заявил Трамп. В подготовке саммита участвуют также Вэнс и Уиткофф

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме предположил, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится «довольно скоро», в течение двух недель.

Трамп напомнил о готовящихся переговорах госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Они определят место и время очень скоро, а может быть, их уже определили», — добавил республиканец.

По его словам, в подготовке встречи на высшем уровне будут участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

О предстоящем саммите с Путиным в Будапеште Трамп объявил 16 октября после телефонного разговора президентов, который состоялся перед переговорами президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским. В Кремле уточнили, что провести его в венгерской столице предложила американская сторона. Венгерский премьер Виктор Орбан назвал предстоящую встречу «отличной новостью для миролюбивых людей со всего мира» и добавил, что страна готова ее принять.

Предыдущая личная встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на Аляске.