 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина

WSJ: США запланировали больше встреч с Россией перед саммитом Трампа и Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Саммит Путина и Трампа на Аляске
США до встречи Трампа и Путина планируют провести больше предварительных обсуждений с российской стороной на низком уровне, чем при подготовке саммита на Аляске, сообщает WSJ. Американскую делегацию вместо Уиткоффа возглавит Рубио
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters

США при подготовке нового саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште планируют больше рабочих встреч с российской стороной на более низком уровне, чем было перед переговорами на Аляске, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По словам источников газеты, цель этих встреч — заложить основу для будущего мирного соглашения. Однако американскую делегацию теперь возглавит госсекретарь Марко Рубио вместо спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Такое решение было положительно воспринято украинскими и европейскими чиновниками, отмечает WSJ.

Как указывает WSJ, решение Трампа организовать «еще один резонансный саммит» может оказаться рискованным. Предыдущая встреча двух президентов завершилась без особого успеха, поэтому критики американского лидера опасаются, что еще один саммит позволит России «выиграть время для реализации своих военных планов», пишет газета.

WP узнала о требовании Путина по Украине в разговоре с Трампом
Политика
Владимир Путин

Президенты России и США встретились на Аляске 15 августа. Переговоры лидеров проходили в формате «три на три», они продолжались примерно 2 часа 45 минут. По итогам обсуждений Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», но отметил, что сделки по Украине пока нет. Путин, в свою очередь, назвал переговоры полезными и подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины.

О второй личной встрече Трамп и Путин договорились в ходе телефонного разговора 16 октября. Предварительно, этот саммит пройдет в Будапеште. Кремль ранее сообщал, что место предложила американская сторона. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже». В Белом доме не исключили, что во встрече Трампа и Путина сможет принять участие и украинский президент Владимир Зеленский.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Дональд Трамп Владимир Путин США Россия саммит Аляска Венгрия
Материалы по теме
Зеленский раскрыл ответ Трампа насчет Tomahawk на встрече в Белом доме
Политика
В ЕС сочли «политическим кошмаром» встречу Путина и Трампа в Будапеште
Политика
Мерц заявил о надежде на фоне встречи Трампа и Путина в Будапеште
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Пушилин сообщил о перехвате двух дронов FP-1 при попытке атаковать шахту Политика, 14:01
В Белгородской области ВСУ атаковали семь населенных пунктов Политика, 13:49
Отравившиеся в Бурятии ели онигири и шаурму Общество, 13:45
Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за победный гол и три передачи Спорт, 13:39
Китай обвинил США в кибератаке на Национальную службу времени Политика, 13:32
Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах Общество, 13:17
Казахстан заявил о приостановке заводом в России приема газа из-за БПЛА Экономика, 13:11
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Le Parisien узнала, что грабители украли из Лувра Общество, 13:10
Российские военные уничтожили HIMARS ударом «Искандера-М» Политика, 13:01
«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 13:00
Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны» ради мира Политика, 12:53
WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром сезона в MLS Спорт, 12:46