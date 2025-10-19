WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина

WSJ: США запланировали больше встреч с Россией перед саммитом Трампа и Путина

США до встречи Трампа и Путина планируют провести больше предварительных обсуждений с российской стороной на низком уровне, чем при подготовке саммита на Аляске, сообщает WSJ. Американскую делегацию вместо Уиткоффа возглавит Рубио

Фото: Nathan Howard / Reuters

США при подготовке нового саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште планируют больше рабочих встреч с российской стороной на более низком уровне, чем было перед переговорами на Аляске, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По словам источников газеты, цель этих встреч — заложить основу для будущего мирного соглашения. Однако американскую делегацию теперь возглавит госсекретарь Марко Рубио вместо спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Такое решение было положительно воспринято украинскими и европейскими чиновниками, отмечает WSJ.

Как указывает WSJ, решение Трампа организовать «еще один резонансный саммит» может оказаться рискованным. Предыдущая встреча двух президентов завершилась без особого успеха, поэтому критики американского лидера опасаются, что еще один саммит позволит России «выиграть время для реализации своих военных планов», пишет газета.

Президенты России и США встретились на Аляске 15 августа. Переговоры лидеров проходили в формате «три на три», они продолжались примерно 2 часа 45 минут. По итогам обсуждений Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», но отметил, что сделки по Украине пока нет. Путин, в свою очередь, назвал переговоры полезными и подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины.

О второй личной встрече Трамп и Путин договорились в ходе телефонного разговора 16 октября. Предварительно, этот саммит пройдет в Будапеште. Кремль ранее сообщал, что место предложила американская сторона. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже». В Белом доме не исключили, что во встрече Трампа и Путина сможет принять участие и украинский президент Владимир Зеленский.