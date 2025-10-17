Орбан пообещал провести «надежную и безопасную» встречу Путина и Трампа
Встреча в Будапеште президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет надежной и безопасной, заявил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Благодаря давнему мирному лидерству и доверительным партнерским отношениям мы обеспечим надежную, безопасную и политически стабильную среду», — написал венгерский премьер.
Орбан также выразил мнение, что Будапешт является «единственным подходящим местом в Европе» для встречи лидеров России и США.
Орбан в пятницу, 17 октября, провел с российским президентом телефонную беседу и рассказал, что уже отдал поручения по подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште. Венгерский премьер отметил, что «подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом».
В четверг, 16 октября, Путин и Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого была запланирована встреча в Будапеште. Как отметил американский лидер, саммит состоится, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец «этой бесславной войне между Россией и Украиной».
Позже Трамп сообщил, что его переговоры с российским президентом начнутся «довольно скоро», в течение двух недель. В предыдущий раз Путин и республиканец встречались в августе в американском Анкоридже на Аляске.
