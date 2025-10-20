Польша пообещала «счастливое решение» вопроса займа Киеву за счет России

ЕС до конца года утвердит механизм «репарационного кредита» Украине, уверен глава МИД Польши. Сейчас его критикуют Бельгия, где хранятся большинство замороженных российских активов, и юристы. Кремль обещал ответные меры

Радослав Сикорский (Фото: Sebastian Indra / МИД Польши / Flickr)

Вопрос о предоставлении Украине кредита за счет замороженных российских активов движется к «счастливому разрешению», заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает The Guardian.

Соглашение о «репарационном займе» может быть достигнуто до конца 2025 года, считает министр. По его словам, ситуация выглядит «очень просто»: Евросоюзу для помощи Украине придется использовать либо средства России, либо свои собственные. «Не спрашивайте меня, что я предпочту», — добавил Сикорский.

Согласно предложению Еврокомиссии, Украине предоставят беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Киев должен будет погасить кредит только после того, как военные действия закончатся и Москва согласится компенсировать причиненный ими ущерб. В ЕС заверяли, что план не предусматривает конфискацию средств.

Юристы выражают сомнения в законности предлагаемого механизма, пишет издание: Еврокомиссия планирует задействовать норму, которая позволит обойти возможное вето Венгрии, переведя решение о санкциях на голосование квалифицированным большинством.

План ЕК обсуждался на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне на прошлой неделе и будет рассмотрен на саммите Евросоюза в Брюсселе 23 октября. Поддержка США остается под вопросом, кроме того, Бельгия, на чьей территории находятся €183 млрд российских средств (они хранятся в финансовом депозитарии Euroclear), требует гарантий от всех лидеров ЕС по разделу возможных финансовых рисков.

Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия европейских стран в отношении замороженных российских активов напоминают работу банды, и пообещал, что Москва не оставит их без ответа. В конце сентября в России был подписан указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что он позволит России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на изъятие российских средств.