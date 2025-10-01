 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
ЕС отдал Украине €4 млрд из российских активов

ЕС выплатил Киеву €4 млрд из доходов от замороженных активов России
Военная операция на Украине
Киев получил от Евросоюза €4 млрд из доходов от замороженных российских активов, говорится в заявлении Еврокомиссии. Это девятый транш макрофинансовой помощи ЕС Украине. Половина этих средств пойдет на производство беспилотников. 

«Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своего исключительного кредита макрофинансовой помощи (МФП) в размере €4 млрд», — сказано в публикации. 

В ЕК уточнили, что общая сумма оказанной Украине поддержки приближается к €178 млрд.

Песков ответил на вопрос о плане взять из активов России €2 млрд на дроны
Ранее в сенат США был внесен проект резолюции с призывом направить Украине замороженные российские активы. Документ призывает страны G7 и ЕС передавать российские активы Украине ежемесячными траншами в размере не менее $10 млрд. Москва указывала, что действия с ее средствами будут расценены как воровство.

Основная часть российских активов заморожена в Европе. В конце сентября немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил механизм предоставления Украине беспроцентного кредита в размере €140 млрд за счет них.

При этом не все в ЕС поддерживают идею использования замороженных российских активов. Так, французский лидер Эммануэль Макрон считает, что неуважение международных законов может привести к «полному хаосу».

Бельгия отвергла идею кредита Киеву в €140 млрд за счет активов России
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков до этого отмечал, что Россия предпримет шаги по защите, если Запад решит приступить к конфискации замороженных российских активов. Президент России также предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.

