ЕС отдал Украине €4 млрд из российских активов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев получил от Евросоюза €4 млрд из доходов от замороженных российских активов, говорится в заявлении Еврокомиссии. Это девятый транш макрофинансовой помощи ЕС Украине. Половина этих средств пойдет на производство беспилотников.

«Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своего исключительного кредита макрофинансовой помощи (МФП) в размере €4 млрд», — сказано в публикации.

В ЕК уточнили, что общая сумма оказанной Украине поддержки приближается к €178 млрд.

Ранее в сенат США был внесен проект резолюции с призывом направить Украине замороженные российские активы. Документ призывает страны G7 и ЕС передавать российские активы Украине ежемесячными траншами в размере не менее $10 млрд. Москва указывала, что действия с ее средствами будут расценены как воровство.

Основная часть российских активов заморожена в Европе. В конце сентября немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил механизм предоставления Украине беспроцентного кредита в размере €140 млрд за счет них.

При этом не все в ЕС поддерживают идею использования замороженных российских активов. Так, французский лидер Эммануэль Макрон считает, что неуважение международных законов может привести к «полному хаосу».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков до этого отмечал, что Россия предпримет шаги по защите, если Запад решит приступить к конфискации замороженных российских активов. Президент России также предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.