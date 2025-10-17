Politico узнал, что ЕС нацелился на активы России в частных банках

ЕК хочет изучить, можно ли распространить «репарационный кредит» и на другие активы внутри ЕС, а не только на суверенные. В частности, речь идет о €25 млрд, которые находятся на частных банковских счетах по всему Евросоюзу

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Европейский союз уже обсуждает план задействовать замороженные российские активы на €140 млрд для финансирования «репарационного кредита» Украине, однако на деле Еврокомиссия хочет использовать больше средств. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ.

Основная часть замороженных активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, напоминает издание. Однако еще €25 млрд находятся на частных банковских счетах по всему сообществу, и руководство ЕС намерено обсудить использование этих средств для выдачи кредитов Киеву, пишет газета.

«Следует рассмотреть вопрос о том, можно ли распространить инициативу репарационного кредита на другие иммобилизованные активы в пределах ЕС», — говорится в документе, который Комиссия разослала по европейским столицам перед встречей послов, которая состоится 17 октября.

В документе также указано, что юридическая возможность затрагивания таких активов при выдаче кредита детально не оценивалась. «Такая оценка должна быть проведена до принятия решения о дальнейших шагах», — считает ЕК.

Кроме того, в документе изложены «принципы разработки» инициативы по предоставлению Украине «репарационного кредита», которая будет обсуждаться перед саммитом лидеров стран ЕС. Он пройдет в Брюсселе 23 октября.

Ожидается, что европейские лидеры проведут широкое обсуждение этого предложения, после чего обратятся к ЕК с просьбой представить предложение по кредиту. На ноябрь также запланирована дискуссия министров финансов по этому поводу.

Как сообщает Politico, представители ЕС ожидают, что законопроект будет представлен в ближайшее время и послужит основой для дальнейших переговоров о финансовых аспектах реализации плана.

Основная часть замороженных российских активов — около €170 млрд — хранится в депозитарии Euroclear, находящемся в Брюсселе. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами они заморожены.

Идею предоставления Киеву «репарационного кредита», основанного на средствах замороженных российских активов, предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией», с гарантиями или от всех стран союза, или от желающих участвовать. Предполагается, что Киев вернет заем только получив возмещение от России. Выделить «репарационный кредит» ЕК запланировала до конца 2025 года.

По сведениям источников Reuters, Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «репарационного кредита». Его окончательный размер определят после оценки Международным валютным фондом (МВФ) финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах.

Россия отмечала, что считает изъятие своих активов незаконным, и сравнивала это с воровством. Москва подчеркивала, что обратится в суды, если Запад предпримет те или иные действия в отношении замороженных средств.

По данным Банка России, на счетах 5 млн россиян есть заблокированные из-за санкций активы. «Любое действие имеет противодействие. И если вы изымаете активы у наших физических лиц за рубежом, мы будем изымать активы у ваших физлиц», — говорил в апреле 2022 года бывший глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов