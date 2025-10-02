Бельгия отказалась изымать активы России без разделения рисков с ЕС

Барт Де Вевер (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Бельгия отказывается экспроприировать российские активы, находящиеся на счетах в Euroclear, до получения юридических гарантий от всех лидеров ЕС по разделу возможных финансовых рисков. Об этом заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер.

«Я хочу получить вашу подпись [под обязательством разделить все финансовые риски]», — заявил Барт Де Вевер, обращаясь к европейским лидерам.

Он подчеркнул, что Бельгия не будет единолично нести ответственность за потенциальные судебные иски со стороны России, которые могут привести к глобальному изъятию бельгийских активов в качестве компенсации.

Также премьер отметил, что финансовая поддержка Украины возможна без замороженных российских активов, если все союзники Киева внесут соответствующий вклад.

О нарушении международного права при возможной конфискации активов России президент Франции Эмманюэль Макрон заявил еще зимой.

В конце сентября немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил предоставлять Украине за счет активов беспроцентный кредит в размере €140 млрд на закупку военной техники для Украины, а не на покрытие расходов общего бюджета страны.

Де Вевер после этого предложения заявил, что арест активов Центрального банка третьей страны создаст «опасный прецедент» не только для Бельгии, но и для всего ЕС. «Если страны-члены поймут, что деньги <...> могут исчезнуть, если европейские политики сочтут это нужным, то могут принять решение о выводе своих резервов», — сказал он.

Материал дополняется