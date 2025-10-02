 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Бельгия отказалась изымать активы России без разделения рисков с ЕС

Барт Де Вевер
Барт Де Вевер (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Бельгия отказывается экспроприировать российские активы, находящиеся на счетах в Euroclear, до получения юридических гарантий от всех лидеров ЕС по разделу возможных финансовых рисков. Об этом заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер.

«Я хочу получить вашу подпись [под обязательством разделить все финансовые риски]», — заявил Барт Де Вевер, обращаясь к европейским лидерам.

Он подчеркнул, что Бельгия не будет единолично нести ответственность за потенциальные судебные иски со стороны России, которые могут привести к глобальному изъятию бельгийских активов в качестве компенсации.

Также премьер отметил, что финансовая поддержка Украины возможна без замороженных российских активов, если все союзники Киева внесут соответствующий вклад.

Politico узнало, как ЕС может передать Украине замороженные активы России
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

О нарушении международного права при возможной конфискации активов России президент Франции Эмманюэль Макрон заявил еще зимой.

В конце сентября немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил предоставлять Украине за счет активов беспроцентный кредит в размере €140 млрд на закупку военной техники для Украины, а не на покрытие расходов общего бюджета страны.

Де Вевер после этого предложения заявил, что арест активов Центрального банка третьей страны создаст «опасный прецедент» не только для Бельгии, но и для всего ЕС. «Если страны-члены поймут, что деньги <...> могут исчезнуть, если европейские политики сочтут это нужным, то могут принять решение о выводе своих резервов», — сказал он.

Материал дополняется

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Бельгия
