Война санкций
Песков сравнил с бандой участников дискуссии об изъятии активов России

Песков сравнил с бандой участников дискуссии в ЕС об изъятии активов России
Сюжет
Война санкций
Песков заявил, что действия Европы с замороженными российскими активами напоминают работу банды. Он добавил, что Россия не оставит их без ответа
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Действия Европы в отношении замороженных российских активов напоминают работу банды, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это похоже на банду. Кто-то на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность!» — сказал он.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что Брюссель отказывается экспроприировать российские активы, находящиеся на счетах в Euroclear, до получения юридических гарантий от всех лидеров ЕС по разделу возможных финансовых рисков.

Бельгия отказалась изымать активы России без разделения рисков с ЕС
Политика
Барт Де Вевер

В сентябре Бельгия также выступила против идеи канцлера Германии Фридриха Мерца о кредите Украине в €140 млрд под замороженные российские активы, который должен быть погашен только после того, как Россия возместит Украине причиненный в ходе конфликта ущерб.

По словам Де Вевера, арест активов центрального банка третьей страны создаст «опасный прецедент» — не только для Бельгии, но и для всего Евросоюза.

При рассмотрении вопроса об использовании замороженных в Европе российских активов для помощи Украине следует учитывать и уважать международное право, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон и добавил, что согласен с Де Вевером.

Сейчас большая часть замороженных активов России хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

Песков ранее подчеркивал, что если Запад решится на конфискацию активов, то это не пройдет «бесследно». Президент России Владимир Путин предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.

