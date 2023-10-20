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Финляндия сосредоточилась на роли гонконгского судна в ЧП с газопроводом

Финляндия допустила причастность судна из Гонконга к повреждению Balticconnector
Передвижения судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга «совпадают со временем и местом повреждения» Balticconnector, сообщили в финской полиции. Хельсинки сотрудничает с Пекином при расследовании ЧП с газопроводом
Фото: Estonian Navy / Reuters
Фото: Estonian Navy / Reuters

Расследование дела о повреждении подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией сосредоточено на роли судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, которое зафиксировали рядом с местом происшествия, сообщает финская полиция.

Власти установили, что передвижения Newnew Polar Bear «совпадают со временем и местом повреждения» трубопровода. Ранее полиция сообщала, что в момент происшествия в этом районе находились и другие суда, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть». «Росатом» исключил причастность контейнеровоза к инциденту, отметив, что в тот день он шел из Мурманска в Петербург без остановок и замедления скорости.

Финляндия будет сотрудничать с властями Китая, сообщил представитель полиции Ристо Лохи. Власти изучат маршруты передвижения Newnew Polar Bear с международными партнерами, сказал он. Эстонское издание Postimees писало со ссылкой на базу данных Marine Traffic, что в день инцидента судно под флагом Гонконга подходило к трубе «гораздо ближе», чем другие суда.

Newnew Polar Bear работает на международной морской линии китайской судоходной компании NewNew Line Shipping. Линия была открыта летом 2023 года между Китаем и портами Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург и Калининград по Северному морскому пути. 9 октября судно прибыло в Петербург, выполнив второй рейс из Китая. Движение контейнеровоза сопровождал Штаб морских операций Главсевморпути.

По словам Лохи, накануне, 19 октября, эксперты завершили осмотр места происшествия. Они пришли к выводу, что «ущерб был причинен внешней механической силой», а версия о вероятном взрыве на газопроводе не подтверждается. Ее выдвигали специалисты сейсмологической службы Норвегии NORSAR.

«Недавно на морском дне был найден огромный комок грунта, содержащий, вероятно, чрезвычайно тяжелый объект. Сейчас мы исследуем, что это за объект и связан ли он с повреждением трубопровода», — добавили в полиции.

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Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. В ночь на 8 октября там зафиксировали утечку, подачу газа перекрыли. По словам главы финского оператора Gasgrid Янне Грёнлунда, на ремонт газопровода уйдут месяцы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия Эстония газопровод полиция расследование
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