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В Норвегии заявили о взрыве у газопровода между Финляндией и Эстонией

Сейсмологи в Норвегии зафиксировали взрыв у газопровода Balticconnector
Вероятный взрыв зафиксировали в ночь на 8 октября, когда в газопроводе Balticconnector упало давление. При этом специалисты их Эстонии и Финляндии не обнаружили вблизи трубопровода сейсмической активности
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Норвежские сейсмологи зафиксировали вероятный взрыв вдоль берега Финляндии в Балтийском море в ночь на 8 октября, когда в газопроводе Balticconnector, который соединяет газовые системы Финляндии и Эстонии, упало давление. Об этом сообщает сейсмологическая служба NORSAR.

«Взрыв зафиксировали на сейсмической станции в Финляндии», — заявили в службе, отметив, что это произошло в 01:20 по местному времени (совпадает с московским) примерно в 40 км к северу от эстонского города Палдиски. Заместитель генерального директора Norsar Арве Мьелва сказал изданию Verdens Gang, что там произошла «небольшая вибрация».

Norsar оценил магнитуду сейсмособытия в 1, что, по словам экспертов, меньше, чем при взрывах на «Северных потоках» в сентябре 2022 года.

При этом, как пишет Yle, специалисты Геологического исследовательского центра Эстонии не обнаружили вблизи газопровода сейсмической активности, указывающей на взрыв. В Финляндии согласны с этой точкой зрения.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вероятная утечка на Balticconnector произошла в результате «деятельности извне»; по данным Yle, власти заподозрили в воздействии на трубопровод Россию. Bloomberg писал, что газопровод мог быть поврежден в ходе преднамеренных действий или саботажа. Свою помощь в расследовании причин произошедшего предложило НАТО.

Глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд допускал, что на возобновление работы трубопровода понадобятся месяцы, ремонт может продлиться до конца зимы.
 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Норвегия газопровод Финляндия Эстония
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