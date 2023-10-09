Оператор оценил сроки ремонта газопровода между Финляндией и Эстонией

В ночь на 8 октября Финляндия и Эстония заметили необычное падение давления в газопроводе, и его решили перекрыть. Место предполагаемой утечки пока не установлено, осмотр трубы начнут через несколько дней

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На возобновление работы газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, который перекрыли из-за возможно утечки, понадобятся месяцы, сказал изданию Demokraatti глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд.

По словам Грёнлунда, на то, чтобы осмотреть газопровод, необходимо получить соответствующие разрешения и подготовить оборудование; на это понадобится несколько дней.

Место предполагаемой утечки пока неизвестно, и глава Gasdrid Finland заявил, что не хочет спекулировать на эту тему. «У нас недостаточно информации, чтобы сделать выводы, что стало причиной предполагаемой утечки», — сказал он.

Грёнлунд заявил, что в ночь на 8 октября давление в трубе резко упало; когда это заметили, клапаны трубопровода перекрыли. По словам главы компании, ремонт может продлиться до конца зимы. Он не стал оценивать финансовые потери Gasgrid Finland, отметив, что сейчас «основное внимание уделяется принятию необходимых мер и возвращению трубопровода в эксплуатацию».

Отвечая на вопрос о том, как произошедшее скажется на поставках газа в Финляндию, Грёнлунд сказал, что сейчас они обеспечиваются через плавучий терминал СПГ Inkoo. Терминал «имеет все условия для поставки необходимого объема газа и в предстоящем зимнем сезоне, когда потребление увеличится», заверил он.

Газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски, его длина составляет около 80 км. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе, его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.

Эстония отказалась от закупок российского газа после начала военных действий на Украине, однако финская Gasum заявила в марте о намерении продолжать закупать газ в России, поскольку у нее заключен контракт с «Газпромом» до 31 декабря 2031 года.