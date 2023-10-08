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Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки

Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за подозрения на утечку
Работа газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией приостановлена в связи с подозрением на утечку. Газопровод проходит по дну Балтийского моря от Инкоо до Палдиски, его пропускная способность — до 2,6 млрд куб. м в год
Фото: elering.ee
Фото: elering.ee

Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией временно перекрыт из-за возможной утечки, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid.

Сотрудники Gasgrid Finland и эстонского оператора Elering в ночь на 8 октября заметили падение давления в системе, после чего закрыли клапаны трубопровода. «Состояние газовой системы Финляндии стабильное, и поставки газа в настоящее время обеспечиваются через плавучий терминал СПГ Inkoo», — сказано в сообщении.

Газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски, его длина составляет около 80 км. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе, его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.

После начала российской военной операции на Украине Эстония отказалась от закупок российского газа, однако финская Gasum еще в марте заявила о намерении продолжать закупать газ в России, поскольку у нее заключен долгосрочный контракт с «Газпромом».

Контракт «Газпром экспорта» и Gasum действует до 31 декабря 2031 года. По данным «Газпрома», компания в 2016–2019 годах поставила в Финляндию около 2,5 млрд куб. м газа. В 2020 году на фоне пандемии поставки сократились на 34,5%, но затем восстановились: по итогам первого полугодия 2021 года они составили 1,035 млрд куб. м, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В 2021 году Финляндия импортировала 92% природного газа из России.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия Эстония газопровод утечка газ
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