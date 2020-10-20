Зеленский сообщил о переговорах с Европой о поставках вакцины от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,04) Инвестиции, 19 окт, 13:10
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 91,31 (+0,01) Инвестиции, 19 окт, 13:10
Украина объявила о строительстве двух военных баз на Черном море Политика, 12:21 Как устроен отпуск в новой реальности: не так, как год назад РБК и Hyundai Mobility, 12:20 МСП Банк предоставил компании «Штарк Энерджи Ревда» кредит на ₽531 млн​ Пресс-релиз, 12:17 В США обвинили сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде электроники в Россию Общество, 12:08 Что мешает создать в России свою Кремниевую долину Pro, 12:05 Спокойствие, только спокойствие: как поддержать себя во время пандемии Стиль, 12:04 Ефремова доставили в Мосгорсуд Общество, 12:02 Первый номер драфта НХЛ в результате обмена перешел в «Авангард» Спорт, 11:59 Первая страна ЕС возобновила локдаун из-за коронавируса Общество, 11:54 BMW M4 лишат огромной решетки радиатора Авто, 11:53 Почему прямо сейчас продавать биткоин не стоит. 3 мнения Крипто, 11:51 Выставка «Связь-2020»: форсайт развития рынка телекоммуникаций Партнерский материал, 11:51 Производитель «Спутник V» назвал возможные сроки массовой вакцинации Общество, 11:50 Как Smart Orange развила сеть розницы Xiaomi в России за пять лет​ Пресс-релиз, 11:49
Пандемия коронавируса ,  
0 

Зеленский сообщил о переговорах с Европой о поставках вакцины от COVID-19

По словам украинского президента, поставки начнутся, как только препарат будет готов. Ранее в Киеве заявляли, что не станут покупать российскую вакцину, так как международные организации пока не подтвердили ее безопасность
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС)

Украина ведет переговоры с Европой о поставках вакцины от коронавируса и рассчитывает получить препарат, как только он будет готов, сообщил президент Владимир Зеленский во время своего ежегодного обращения к Раде.

«Как бы там ни было, я верю, что мы все преодолеем. Мы все уже обсудили с европейскими партнерами, в том числе поставки вакцины в Украину, как только она появится», — сказал Зеленский.

Опустевший из-за комендантского часа Париж. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Президент также заявил, что Украина преодолела первый этап пандемии «с минимальными потерями». По его словам, уровень смертности в стране от коронавируса составляет 1,9%, что меньше, чем в Европе.

При этом Зеленский призвал граждан не расслабляться и использовать средства индивидуальной защиты. Он также раскритиковал тех чиновников, кто в преддверии местных выборов устраивает массовые концерты, чтобы получить больше голосов избирателей. «Возможно, количество голосов у вас будет больше, но количество больных и умерших будет на вашей совести», — заявил президент.

В начале октября Зеленский заявлял, что Евросоюз поможет Украине получить «настоящую вакцину» от коронавируса, когда препарат пройдет все необходимые испытания. В связи с этим глава государства посоветовал «не очень верить отдельным циникам», которые, по его словам, вакцинировались непроверенными средствами.

Президент не уточнил, кого именно имеет в виду. Однако за два дня до этого председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V».

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Зеленский заявил о неспособности Украины разрабатывать вакцины
Общество
Владимир Зеленский

Возможность поставки российской вакцины на Украину обсуждалась в начале октября. Тогда президент Владимир Путин сообщил, что Россия готова поставлять препарат. «Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана», — добавил он. Президент также отметил. что для поставок необходимо участие властей страны, но подчеркнул, что Россия готова к этому, «несмотря ни на какие политические сложности».

О том, что Россия готова поставлять вакцину в случае заинтересованности Украины, говорил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Киеве, в свою очередь, заявляли, что Украина может закупить российскую вакцину только после одобрения препарата Всемирной организацией здравоохранения. Глава украинского Минздрава Максим Степанов указывал на то, что от международных организаций не было подтверждения эффективности и безопасности этой вакцины.

Позже посольство США в Киеве опубликовало слова Степанова, заявившего, что Украина не будет закупать российскую вакцину, которая не прошла клинических испытаний. Об этом министр заявил на встрече с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Мария Лисицына
вакцина коронавирус Владимир Зеленский
Материалы по теме
Производитель «Спутник V» назвал возможные сроки массовой вакцинации
Общество
РФПИ пообещал в декабре поставить вакцину от СOVID-19 в Латинскую Америку
Общество
Министр пообещал не отстранять учителей за отказ от вакцинации от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter