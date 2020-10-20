Зеленский сообщил о переговорах с Европой о поставках вакцины от COVID-19

По словам украинского президента, поставки начнутся, как только препарат будет готов. Ранее в Киеве заявляли, что не станут покупать российскую вакцину, так как международные организации пока не подтвердили ее безопасность

Владимир Зеленский (Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС)

Украина ведет переговоры с Европой о поставках вакцины от коронавируса и рассчитывает получить препарат, как только он будет готов, сообщил президент Владимир Зеленский во время своего ежегодного обращения к Раде.

«Как бы там ни было, я верю, что мы все преодолеем. Мы все уже обсудили с европейскими партнерами, в том числе поставки вакцины в Украину, как только она появится», — сказал Зеленский.

Президент также заявил, что Украина преодолела первый этап пандемии «с минимальными потерями». По его словам, уровень смертности в стране от коронавируса составляет 1,9%, что меньше, чем в Европе.

При этом Зеленский призвал граждан не расслабляться и использовать средства индивидуальной защиты. Он также раскритиковал тех чиновников, кто в преддверии местных выборов устраивает массовые концерты, чтобы получить больше голосов избирателей. «Возможно, количество голосов у вас будет больше, но количество больных и умерших будет на вашей совести», — заявил президент.