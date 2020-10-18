Посольство США сообщило об отказе Украины закупать российскую вакцину

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.

В посольстве отметили, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин встретилась с главой украинского Минздрава Максимом Степановым, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения.

«Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!» — говорится в сообщении посольства по итогам встречи Квин со Степановым.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что Россия готова обеспечить поставки вакцины «Спутник V» на Украину. При этом он отметил, что для этого необходимо участие официальных властей Украины.