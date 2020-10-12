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Песков назвал условия для поставки российской вакцины от COVID на Украину

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кремль готов наладить поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украину, если страна в этом заинтересована. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Обстоятельства одни — необходимо желание Украины получить эту вакцину», — сказал он.

Путин не исключил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что Россия готова обеспечить поставки «Спутник V» на Украину. Он подчеркнул, что для этого необходимо участие официальных властей Украины. В ответ Медведчук сообщил, что он и его семья уже привились российской вакциной и чувствуют себя хорошо.

Зеленский заявил о циниках после слов Медведчука о российской вакцине
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Владимир Зеленский

Через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам не стоит доверять мнению «отдельных циников», которые предлагают использовать непроверенные средства. По его словам, получить «настоящую вакцину» от COVID-19 стране поможет Евросоюз.

Несмотря на заявления главы государства, позднее народный депутат от партии украинского президента Александр Капура выступил с предложением закупить у России партию препарата. Он отметил, что, несмотря на политические взгляды, на первом месте должно быть здоровье граждан.

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Депутат от «Слуги народа» предложил купить у России вакцину от COVID-19
Политика

Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Препарат был одобрен Минздравом 11 августа.

Сейчас вакцина проходит пострегистрационный этап клинических исследований. Помимо россиян в нем также принимают участие граждане Белоруссии. Об этом в августе Путин договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Кроме того, еще несколько десятков стран уже направили в Россию запрос на поставку препарата.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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