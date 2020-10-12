Песков назвал условия для поставки российской вакцины от COVID на Украину

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кремль готов наладить поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украину, если страна в этом заинтересована. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Обстоятельства одни — необходимо желание Украины получить эту вакцину», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что Россия готова обеспечить поставки «Спутник V» на Украину. Он подчеркнул, что для этого необходимо участие официальных властей Украины. В ответ Медведчук сообщил, что он и его семья уже привились российской вакциной и чувствуют себя хорошо.