Зеленский заявил о циниках после слов Медведчука о российской вакцине

Президент Украины посоветовал не верить «отдельным циникам», которые привились непроверенным средством. Ранее прививку от COVID-19 российской вакциной сделал Виктор Медведчук

Владимир Зеленский (Фото: Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз поможет стране получить «настоящую вакцину» от коронавирусной инфекции COVID-19, когда препарат появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Об этом он написал в Facebook по итогам саммита ЕС - Украина, прошедшего в Брюсселе.

«Поэтому не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами», — добавил он.

Кого именно Зеленский подразумевает под «отдельными циниками», глава государства не пояснил.

6 октября председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V», находясь в Крыму. «Очень хорошо ее перенес. Считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом», — заявил он (цитата по «РИА Новости Крым»). Прививку также сделали жене политика Оксане и сыну Богдану.