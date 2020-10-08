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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский заявил о циниках после слов Медведчука о российской вакцине

Президент Украины посоветовал не верить «отдельным циникам», которые привились непроверенным средством. Ранее прививку от COVID-19 российской вакциной сделал Виктор Медведчук
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз поможет стране получить «настоящую вакцину» от коронавирусной инфекции COVID-19, когда препарат появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Об этом он написал в Facebook по итогам саммита ЕС - Украина, прошедшего в Брюсселе.

«Поэтому не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами», — добавил он.

Путин не исключил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кого именно Зеленский подразумевает под «отдельными циниками», глава государства не пояснил.

6 октября председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V», находясь в Крыму. «Очень хорошо ее перенес. Считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом», — заявил он (цитата по «РИА Новости Крым»). Прививку также сделали жене политика Оксане и сыну Богдану.

Путин в ответ сообщил о готовности России поставить препарат «Спутник V» на Украину, отметив, что для этого нужно участие официальных властей страны, которые бы сформулировали запросы.

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Встреча Медведчука с Путиным прошла в преддверии местных выборов на Украине, которые состоятся 25 октября. О своем участии в ЦИК заявили 194 из 349 партий, зарегистрированных в стране. В Минздраве сообщили, что выборы пройдут даже на тех территориях, где установлен красный уровень эпидемической опасности из-за COVID-19.

Российский препарат «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, был зарегистрирован 11 августа. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины из 20 стран, а производство будет размещаться в пяти странах.

Зеленский ранее заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать новые вакцины, так как в стране нет технического оборудования. Он добавил, что Украина готова наладить у себя массовое производство прививок других государств, где их создают.

По данным Минздрава Украины на 8 октября, в стране подтверждено более 244,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них 131 тыс. человек — активные больные. Скончались 4690 пациентов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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