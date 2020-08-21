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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский заявил о неспособности Украины разрабатывать вакцины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина не может самостоятельно разрабатывать новые вакцины. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает украинское издание «Вести».

При этом он отметил, что страна готова наладить у себя массовое производство вакцин, если договорится со странами, где они создаются.

«Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать. Технического оборудования, медицинской науки тоже нет. Но ничего не было совсем, лабораторий никаких не было, производства вакцин», — рассказал глава государства. Он добавил, что в настоящий момент на Украине есть несколько предприятий, которые готовы массово производить вакцину.

Россия отправит вакцину от COVID-19 в Мексику для испытаний
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По данным Министерства здравоохранения Украины, в стране зарегистрировано 100 643 случая заболевания коронавирусом, 2207 человек скончались.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. О регистрации препарата сообщил Владимир Путин. По его словам, она эффективна и почти не вызывает побочных эффектов.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины из 20 стран, а производство будет размещаться в пяти странах.

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Ряд стран проявил интерес к препарату и готов приступить к его изучению, среди них Сербия, Мексика и Израиль.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Владимир Зеленский, пандемия, Украина, вакцина
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