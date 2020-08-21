Зеленский заявил о неспособности Украины разрабатывать вакцины

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина не может самостоятельно разрабатывать новые вакцины. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает украинское издание «Вести».

При этом он отметил, что страна готова наладить у себя массовое производство вакцин, если договорится со странами, где они создаются.

«Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать. Технического оборудования, медицинской науки тоже нет. Но ничего не было совсем, лабораторий никаких не было, производства вакцин», — рассказал глава государства. Он добавил, что в настоящий момент на Украине есть несколько предприятий, которые готовы массово производить вакцину.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в стране зарегистрировано 100 643 случая заболевания коронавирусом, 2207 человек скончались.