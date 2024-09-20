Кремль счел абсурдной идею о передаче Крыма под мандат ООН

Передача Крыма «кому-то» не может служить предметом для дискуссий, заявили в Кремле. На Украине также исключили компромиссы в вопросе принадлежности полуострова. Ранее глава МИД Польши предложил установить в Крыму мандат ООН

Виды Крыма (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Предложение о передаче Крыма под мандат ООН для дальнейшего проведения повторного референдума о статусе полуострова — это абсурд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее с соответствующей инициативой выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что полуостров «символически важен для России» и «стратегически важен для Украины». В украинском МИДе также подвергли критике эту идею, отметив, что территориальная целостность «не может быть предметом обсуждения или компромиссов».

В 2014 году в Крыму прошел референдум, по итогам которого 96,77% жителей высказались за вхождение полуострова в состав России. Украина и страны Запада не признали результатов голосования и считают произошедшее аннексией. Президент России Владимир Путин называл закрытым вопрос о принадлежности Крыма. После начала военной операции на Украине Киев заявлял, что рассчитывает на возвращение полуострова под свой контроль.

Украина настаивает на урегулировании конфликта на основе «формулы мира», которая в том числе содержит требование о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет не только о Крыме, но и о ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по результатам референдумов в 2022-м. Москва отвергает эти условия и призывает Киев учитывать «реалии на земле».

В июне Путин выдвинул свои условия для прекращения огня и начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих четырех регионов и Крыма частью России, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Вооруженные силы Украины вторглись 6 августа в Курскую область, где больше месяца удерживают контроль над рядом населенных пунктов. Президент России назвал произошедшее «масштабной провокацией» и счел бесперспективными возможные переговоры об урегулировании конфликта, пока ВСУ остаются на российской территории.