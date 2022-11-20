Киев выразил уверенность в операции по возвращению Крыма
Украина со временем займется возвращением Крыма под свой контроль, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью газете Politico.
«Эта война, она продолжается, <...> я уверен [,что кампания по возвращению Крыма состоится]», — сказал он.
Внутри Украины сложился консенсус, что следует «идти до конца», рассказал накануне замминистра обороны страны Владимир Гаврилов телеканалу Sky News. Он назвал возвращение полуострова под контроль Украины «вопросом времени», указав, что в Киеве хотели бы добиться этого скорее «раньше, чем позже». Гаврилов не исключил, что тому может поспособствовать некая внезапная ситуация внутри России, которая бы сделала «наш успех с Крымом» возможным, либо «военный вариант».
«Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Возможно, возможно. Не исключено, что так и будет», — добавил замминистра обороны Украины.
После вывода российских войск из Херсона из-за «бесперспективности» обороны и выстраивания защитных рубежей по левому берегу Днепра власти Крыма начали «фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан». К фортификационным сооружениям относят окопы, траншеи, блиндажи, убежища, укрытия закрытого типа, командные пункты и др. следует из энциклопедии Минобороны России.
В Пентагоне считают, что проведение «крупномасштабных наступательных операций» зимой будет затруднено из-за погодных условий, указав притом, что только Киеву решать, «ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год». Власти США неоднократно подтверждали, что не против ударов украинских войск по Крыму.
Крым был присоединен к России весной 2014 года по итогам референдума, прошедшего под контролем российских военных. Согласно результатам голосования, большинство крымчан поддержали присоединение к России. Украина, США, Турция, Сербия, страны Евросоюза и большинство других государств мира не признали вхождения Крыма в состав России.
Российский президент Владимир Путин считает вопрос территориальной принадлежности Крыма закрытым, подчеркивая, что полуостров стал частью России. «Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм», — заявил он в декабре 2014 года.