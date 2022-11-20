Киев выразил уверенность в операции по возвращению Крыма

Глава офиса Зеленского выразил уверенность, что армия страны займется возвращением Крыма. В украинском Минобороны считают, что ВСУ могут зайти туда, «например, до конца декабря». Путин считает вопрос принадлежности Крыма закрытым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина со временем займется возвращением Крыма под свой контроль, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью газете Politico.

«Эта война, она продолжается, <...> я уверен [,что кампания по возвращению Крыма состоится]», — сказал он.

Внутри Украины сложился консенсус, что следует «идти до конца», рассказал накануне замминистра обороны страны Владимир Гаврилов телеканалу Sky News. Он назвал возвращение полуострова под контроль Украины «вопросом времени», указав, что в Киеве хотели бы добиться этого скорее «раньше, чем позже». Гаврилов не исключил, что тому может поспособствовать некая внезапная ситуация внутри России, которая бы сделала «наш успех с Крымом» возможным, либо «военный вариант».

«Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Возможно, возможно. Не исключено, что так и будет», — добавил замминистра обороны Украины.

После вывода российских войск из Херсона из-за «бесперспективности» обороны и выстраивания защитных рубежей по левому берегу Днепра власти Крыма начали «фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан». К фортификационным сооружениям относят окопы, траншеи, блиндажи, убежища, укрытия закрытого типа, командные пункты и др. следует из энциклопедии Минобороны России.

В Пентагоне считают, что проведение «крупномасштабных наступательных операций» зимой будет затруднено из-за погодных условий, указав притом, что только Киеву решать, «ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год». Власти США неоднократно подтверждали, что не против ударов украинских войск по Крыму.