МИД Польши призвал передать Крым под мандат ООН для нового референдума

Вид на город Феодосия (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Крым следует передать под мандат ООН для проведения беспристрастного референдума о его статусе, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом он сказал на встрече YES в Киеве, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Крым символически важен для России и особенно для [президента этой страны Владимира] Путина, но стратегически важен для Украины. <...> Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законным жителем», — пояснил Сикорский. Он добавил, что эту процедуру можно отложить на 20 лет.

Под мандатом ООН понимают долгосрочную международную миссию, санкционированную Генеральной ассамблеей организации или Советом Безопасности ООН. Как правило, такие мандаты связаны с миротворческими операциями.

Россия присоединила Крым десять лет назад — весной 2014 года по результатам референдума. Итоги голосования на Украине, в США, Китае и большинстве других странах мира не признали. Путин назвал вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым. В 2014 году он заявил, что Крым — сакральное место для России, а в 2022 году пообещал защитить территорию «всеми имеющимися средствами».

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев вернет Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». По его словам, это «будет реанимация мирового правопорядка».