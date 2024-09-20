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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве ответили на идею польского министра отдать Крым под мандат ООН

МИД Украины об идее Польши отдать Крым под мандат ООН: Крым — это Украина, точка
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава польского МИДа ранее предложил передать полуостров под мандат ООН для проведения референдума. Украина назвала Крым своим. Путин ранее говорил, что вопрос принадлежности Крыма после его вхождения в состав России закрыт
День российского флага в Судаке
День российского флага в Судаке (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Крым является частью Украины, заявили в МИД страны, комментируя предложение аналогичного польского ведомства под мандат ООН для проведения референдума о его статусе.

«Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Крым — это Украина. Точка», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства. Там добавили, что надеются на поддержку партнеров в том, чтобы Россия восстановила территориальную целостность Украины, включая полуостров.

По итогам прошедшего в Крыму в 2014 году референдума за присоединение республики с Россией проголосовали 96,77% его жителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

«Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — говорил он. «Возврата к прежней системе не существует вообще. Никакого», — добавил Путин.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что полуостров можно было бы передать «под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума». Он отметил, что Крым «символически важен для России» и «стратегически важен для Украины».

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В поддержку позиции Украины ранее выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, возвращение Крыма в состав Украины — требование международного права. Он напомнил, что Анкара изначально выступала против «аннексии Крыма».

После этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские регионы не являются предметом никаких переговоров.

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