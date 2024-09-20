В Киеве ответили на идею польского министра отдать Крым под мандат ООН
Крым является частью Украины, заявили в МИД страны, комментируя предложение аналогичного польского ведомства под мандат ООН для проведения референдума о его статусе.
«Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Крым — это Украина. Точка», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства. Там добавили, что надеются на поддержку партнеров в том, чтобы Россия восстановила территориальную целостность Украины, включая полуостров.
По итогам прошедшего в Крыму в 2014 году референдума за присоединение республики с Россией проголосовали 96,77% его жителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.
«Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — говорил он. «Возврата к прежней системе не существует вообще. Никакого», — добавил Путин.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что полуостров можно было бы передать «под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума». Он отметил, что Крым «символически важен для России» и «стратегически важен для Украины».
В поддержку позиции Украины ранее выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, возвращение Крыма в состав Украины — требование международного права. Он напомнил, что Анкара изначально выступала против «аннексии Крыма».
После этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские регионы не являются предметом никаких переговоров.
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