Глава Евросовета предложил Китаю объединить усилия для давления на Россию

Китай и Европа могут вместе убедить Россию завершить конфликт на Украине, предложил Мишель, заявив, что Пекин уже предостерег Путина от применения ядерного оружия. Кремль не подтвердил сведения о поступившем предостережении

Шарль Мишель (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Китай предостерег Россию от использования ядерного оружия, следует двигаться дальше и присоединиться к Евросоюзу в усилиях по завершению конфликта, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на заседании Совбеза ООН. Трансляция ведется на сайте организации.

«Давайте объединим усилия, чтобы убедить Россию в необходимости положить конец этой <...> войне, от которой страдает так много людей», — сказал Мишель (цитата по ТАСС).

О том, что китайский лидер Си Цзиньпин во время личной беседы в марте предостерег российского президента Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине, сообщила в июле Financial Times со ссылкой на источники. «Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах, поэтому информации очень много. Все остальное является вымыслами», — заявили в Кремле в ответ на материал FT.

Украина требует полного вывода российских войск и формирований, включая Черноморский флот, на границы 1991 года, а также возвращения Киеву контроля над всей государственной границей.

Власти России отказываются рассматривать любые мирные планы, которые бы не предусматривали признание со стороны Киева суверенитета Москвы над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. МИД России требует от США добиться отмены Украиной декрета, который запрещает вести переговоры с Россией.

США считают, что Украина сама инициирует переговоры, когда увидит готовность к дипломатии со стороны Путина. Но пока тот не «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии», говорил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Как две основные силы в многополярном мире и два двигателя глобального развития, Китай и ЕС должны и дальше объединяться, сотрудничать, чтобы использовать стабильность отношений между ними для защиты от неопределенности мировой ситуации», — заявил в середине сентября китайский премьер-министр Ли Цян на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он заверил в готовности Пекина работать вместе с ЕС над «внесением более позитивного вклада в дело глобального мирного развития».