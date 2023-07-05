FT: лидер Китая Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине

FT узнала, что Си предостерег Путина от применения ядерного оружия

Владимир Путин и Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Москве (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники среди западных и китайских чиновников.

По данным издания, китайский лидер заявил об этом в ходе государственного визита в Москву в марте, когда они беседовали с Путиным «с глазу на глаз».

Бывший правительственный чиновник Китая подтвердил, что Си Цзиньпин лично сказал Путину не применять ядерное оружие, отметив, что позиция Китая против его применения была включена в китайский мирный план по Украине.

Предостережение Путина от использования ядерного оружия занимало центральное место в кампании Китая по восстановлению связей с ЕС, заявил старший советник китайского правительства.

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