FT узнала, что Си предостерег Путина от применения ядерного оружия
Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники среди западных и китайских чиновников.
По данным издания, китайский лидер заявил об этом в ходе государственного визита в Москву в марте, когда они беседовали с Путиным «с глазу на глаз».
Бывший правительственный чиновник Китая подтвердил, что Си Цзиньпин лично сказал Путину не применять ядерное оружие, отметив, что позиция Китая против его применения была включена в китайский мирный план по Украине.
Предостережение Путина от использования ядерного оружия занимало центральное место в кампании Китая по восстановлению связей с ЕС, заявил старший советник китайского правительства.
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