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Политика ,  
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Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай

Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Kenzaburo Fukuhara / Getty Images)

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре и принять участие в форуме «Один пояс, один путь». Об этом сообщил сам глава государства на встрече с главой МИД Китая Ван И в Москве.

«Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина] посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия в продвижение идеи председателя [КНР], которая уже имеет такой международный бренд — «Один пояс, один путь», — сказал президент России.

Это «интегрирует и наши идеи создания большого евразийского пространства» и полностью соответствует интересам обеих стран, подчеркнул Путин.

О запланированных на октябрь переговорах российского и китайского лидеров накануне сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Встреча, по его словам, должна состояться в Пекине в рамках форума «Один пояс, один путь». В июле о планах Путина посетить форум сообщил и помощник главы государства Юрий Ушаков. Этот визит станет первой зарубежной поездкой Путина в 2023 году.

Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай во время визита в Москву в марте. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда отметил, что график обмена визитами между Россией и Китаем на высшем уровне прорабатывается и называть конкретные даты еще рано.

В последний раз Путин был в Китае 4 февраля 2022 года, за 20 дней до начала российской военной операции на Украине. Тогда российский президент посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр и встретился с Си Цзиньпином.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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