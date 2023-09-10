США заявили о готовности Украины к переговорам с Россией

Украина готова к переговорам с Россией, однако условия и будущие границы будут зависеть от мнения Киева, заявил госсекретарь США Блинкен. Россия исключала вывод войск на границы 1991 года и призывала признать «реалии на земле»

Энтони Блинкен (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Киев готов к переговорам с Москвой и начнет их при готовности российского президента Владимира Путина к диалогу, но пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире ABC.

Блинкен добавил, что условия и будущие границы будут зависеть от мнения Украины. При этом в настоящее время, по его словам, мирные переговоры недостижимы, поскольку «для танго нужны двое». «Все хотят, чтобы эта война закончилась», — подчеркнул он.

Госсекретарь также не согласился с критикой принятой на саммите G20 финальной декларации.

В отличие от принятого по итогам ноябрьского саммита в Индонезии, в сентябрьском документе не оказалось фразы об «осуждении большинством членов войны на Украине», вместо этого страны призвали всех воздержаться от применения силы для нарушения чьей-то территориальной целостности.

Блинкен указал, что все присутствующие на саммите высказались за целостность и суверенитет Украины, а потому заявление сильное. Кроме того, продолжил он, участвующие «лидер за лидером» говорили о негативном влиянии конфликта на мир. «В зале, за столом, было совершенно ясно, что страны ощущают последствия и хотят, чтобы российская агрессия прекратилась», — резюмировал госсекретарь.

Как указывала Financial Times, декларация G20 хоть и призывала к справедливому и прочному миру в Украине, но не увязывала это требование напрямую с важностью территориальной целостности Украины, как того требовали страны Запада. Устранение критикующих Москву формулировок позволило прийти к соглашению по иным вопросам: например, по обязательству о восстановлении экспорта украинского зерна по Черному морю, рассказал изданию один из европейских чиновников, присутствовавших при обсуждениях.

«Вариант, который у нас был: текст или отсутствие текста. И я думаю, что правильный ответ это текст», — пояснил собеседник FT, указав, что таким образом была сохранена сама платформа для обсуждения — организация G20.

После начала российской спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, в том числе очных встреч. Последняя такая встреча состоялась в конце марта прошлого года в Стамбуле. По ее итогам стороны согласовали предложения по мирному урегулированию, однако они так и не были приняты.

Украина называла условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивала, что основой диалога должна быть предложенная ею «формула мира». При этом еще прошлой осенью Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

В Москве неоднократно заявляли о готовности к диалогу, однако призывали признать «реалии на земле». Глава МИД России Сергей Лавров 19 августа заявил, что сейчас не видит перспектив для переговоров по Украине. По мнению Лаврова, прекращать его не намерены США, так как они поставили задачу нанести России «стратегическое поражение». Он также заявил, что расценивает «лицемерные призывы западников к переговорам» «как тактическую уловку», чтобы дать Киеву «передышку и возможность перегруппироваться».