В Кремле ответили на публикации о предостережении Путину от Си Цзиньпина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 97,74 (+0,48) Инвестиции, 04 июл, 16:22 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 89,55 (+0,22) Инвестиции, 04 июл, 16:22
В Крыму сообщили об устранении пробки на мосту со стороны Кубани Общество, 14:15
Магазины, кафе и другие услуги: кварталы рядом с торговыми центрами РБК и ПИК, 14:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:11
Таможня Германии раскрыла основания для ареста личных автомобилей россиян Политика, 14:08
Кремль пообещал «своевременно» сообщить о решении по зерновой сделке Политика, 13:57
Капитальный ремонт: кому можно не платить взносы в фонд Недвижимость, 13:51
Кадры со врезавшимся в пирс теплоходом в Ярославле Общество, 13:49
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
МИД обвинил ЮНЕСКО в сокрытии вывезенных с Украины ценностей Политика, 13:46
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 13:45
Курс юаня вырос до ₽12,5 впервые с апреля 2022 года Инвестиции, 13:41
Лучше ресторанов, чем в России, в мире нет. Верен ли этот тезис Pro, 13:40
«Кинопоиск» покажет анимационный фильм «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки Life, 13:25
«Время золотой лихорадки прошло»: как селлерам выжить на маркетплейсах Тренды, 13:24
В Кремле ответили на публикации о предостережении Путину от Си Цзиньпина Политика, 13:18

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле ответили на публикации о предостережении Путину от Си Цзиньпина

Песков не подтвердил публикации о предостережении Путину от Си о ядерном оружии
После визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву было предоставлено достаточно много информации для прессы, а суть переговоров была изложена в документах. Все остальное является вымыслом, заявил Дмитрий Песков
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В Кремле не могут подтвердить информацию, опубликованную изданием The Financial Times, о том, что лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского президента Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации и заявление для прессы. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах, поэтому информации очень много. Все остальное является вымыслами», — заявил он.

The Financial Times со ссылкой на источники среди западных и китайских чиновников сообщила, что Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине во время государственного визита в Москву в марте, когда они беседовали с глазу на глаз.

Высокопоставленный источник из правительства КНР рассказал, что предостережение Путина было главным пунктом в китайской кампании по восстановлению отношений с ЕС.

Еще один источник FT отметил, что потенциальный ядерный удар России по Украине или ее союзникам может обернуть Европу против Китая, а постоянное давление со стороны Пекина для предотвращения такого акта может улучшить его отношения с ЕС.

Си Цзиньпин был в Москве с 20 по 22 марта. Президенты договорились расширять масштабы торговли, укреплять двустороннее сотрудничество в энергосфере, технологиях, сельском хозяйстве, финансовой и промышленной сферах.

Читайте на РБК Pro
Как разработчик мозговых имплантов Илона Маска подорожал до $7 млрд
Какие сюрпризы ждут инвестора при покупке недвижимости в ОАЭ
Лучше ресторанов, чем в России, в мире нет. Верен ли этот тезис
От грузчика до гендиректора Walmart: 5 бизнес-уроков Дага Макмиллона

Путин в заявлении для СМИ отметил, что Россия считает положения китайского плана о мирном урегулировании ситуации на Украине «созвучными российским подходам», однако к нему не готовы на Западе и в Киеве.

Свой план по Украине КНР представила в годовщину начала спецоперации. В нем 12 пунктов, в том числе о противостоянии угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия.

Лидеры также подписали два совместных документа о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Позднее в интервью телеканалу «Россия 24» Путин рассказал, что 20 марта провел неформальную часть переговоров с Си Цзиньпином в своей резиденции в Кремле. По его словам, они говорили не спеша, «сидя у камина и попивая чай».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Виктория Громова Виктория Громова
Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Си Цзиньпин Китай Россия ядерное оружие

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
FT узнала, что Си предостерег Путина от применения ядерного оружия
Политика
Медведев назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным
Политика
Польша заявила о желании присоединиться к ядерной программе НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter