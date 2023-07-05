Песков не подтвердил публикации о предостережении Путину от Си о ядерном оружии

В Кремле ответили на публикации о предостережении Путину от Си Цзиньпина

После визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву было предоставлено достаточно много информации для прессы, а суть переговоров была изложена в документах. Все остальное является вымыслом, заявил Дмитрий Песков

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В Кремле не могут подтвердить информацию, опубликованную изданием The Financial Times, о том, что лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского президента Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации и заявление для прессы. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах, поэтому информации очень много. Все остальное является вымыслами», — заявил он.

The Financial Times со ссылкой на источники среди западных и китайских чиновников сообщила, что Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине во время государственного визита в Москву в марте, когда они беседовали с глазу на глаз.

Высокопоставленный источник из правительства КНР рассказал, что предостережение Путина было главным пунктом в китайской кампании по восстановлению отношений с ЕС.

Еще один источник FT отметил, что потенциальный ядерный удар России по Украине или ее союзникам может обернуть Европу против Китая, а постоянное давление со стороны Пекина для предотвращения такого акта может улучшить его отношения с ЕС.

Си Цзиньпин был в Москве с 20 по 22 марта. Президенты договорились расширять масштабы торговли, укреплять двустороннее сотрудничество в энергосфере, технологиях, сельском хозяйстве, финансовой и промышленной сферах.

Путин в заявлении для СМИ отметил, что Россия считает положения китайского плана о мирном урегулировании ситуации на Украине «созвучными российским подходам», однако к нему не готовы на Западе и в Киеве.

Свой план по Украине КНР представила в годовщину начала спецоперации. В нем 12 пунктов, в том числе о противостоянии угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия.

Лидеры также подписали два совместных документа о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Позднее в интервью телеканалу «Россия 24» Путин рассказал, что 20 марта провел неформальную часть переговоров с Си Цзиньпином в своей резиденции в Кремле. По его словам, они говорили не спеша, «сидя у камина и попивая чай».