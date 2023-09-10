Китай призвал ЕС к сотрудничеству для защиты от «неопределенности» в мире

На встрече с главой ЕК премьер Китая заявил о необходимости сотрудничества Пекина и Брюсселя как «основных сил многополярного мира», чтобы использовать стабильность отношений как «защиту от неопределенности мировой ситуации»

Урсула фон дер Ляйен и Ли Цян (Фото: Rao Aimin / XinHua / Global Look Press)

Китай и Евросоюз должны сотрудничать, чтобы обеспечить защиту от «неопределенности мировой ситуации», заявил китайский премьер-министр Ли Цян на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита G20.

«Как две основные силы в многополярном мире и два двигателя глобального развития, Китай и ЕС должны и дальше объединяться, сотрудничать, чтобы использовать стабильность отношений между ними для защиты от неопределенности мировой ситуации», — приводит китайский МИД слова Ли.

Он сказал, что Пекин готов работать с Брюсселем для организации встречи лидеров Китая и ЕС в этом году, а также над «углублением взаимного доверия посредством общения и консультаций, урегулированием разногласий надлежащим образом и совместными усилиями по внесению более позитивного вклада в дело глобального мирного развития».

Китай готов к сотрудничеству с ЕС в ряде сфер, включая торгово-экономические отношения. «Есть надежда, что ЕС будет поддерживать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, поддерживать торговые и инвестиционные рынки открытыми и обеспечивать справедливую, прозрачную и недискриминационную среду для китайских предприятий для инвестирования и работы в Европе», — говорится в публикации.

Фон дер Ляйен в ответ отметила, что с начала этого года обмены между ЕС и Китаем постоянно укрепляются и достигаются положительные результаты. Она также заверила, что Брюссель готов укреплять диалог и сотрудничество с Пекином в различных областях для совместного решения глобальных проблем, таких как изменение климата.

В середине июля куратор китайской дипломатии в ЦК Компартии Ван И призвал Евросоюз четко определиться по поводу партнерства с Китаем. Во время встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем он сказал: «Евросоюз должен дополнительно прояснить позицию относительно стратегического партнерства между двумя сторонами и способствовать развитию отношений между Китаем и ЕС на существующей основе».

Боррель ответил, что Китай является важным партнером Европейского союза и эта позиция «очень четкая и определенная». Он заявил, что Брюссель готов поддерживать прочные контакты с Пекином и развивать «конструктивные, стабильные и долгосрочные отношения».

В конце июля The Wall Street Journal сообщила, что китайский лидер Си Цзиньпин пригласил европейских лидеров на форум «Один пояс, один путь», но они не спешат принимать приглашение. Шольц, Макрон и Мелони пока не планируют ехать в Пекин, не направит своих представителей и Чехия, а Греция уже предупредила китайских коллег, что ее премьер-министр не посетит КНР, рассказали источники WSJ.

Газета отмечала, что отказ европейских лидеров принять участие в форуме намекает на ухудшение отношений с Пекином. Власти Китая надеялись, что Европа примет участие в совместном развитии глобальных торговых и транспортных коридоров, но европейские лидеры делают шаг назад, разделяя опасения Вашингтона по поводу усиления своей экономической зависимости от Пекина, поясняет издание.

«Знакомый с подготовкой мероприятия» источник подразделения официальной газеты Компартии Китая «Жэньминь Жибао» Global Times заявил, что на мероприятие приглашают в основном лидеров не развитых, а развивающихся стран. Собеседник издания добавил, что сведения западных СМИ недействительности и многие политики выразили готовность участвовать в форуме.

Китайский форум посетит, в частности, российский президент Владимир Путин.

Единственным участником «Одного пояса, одного пути» из стран из «Большой семерки» является Италия. Рим присоединился к инициативе в 2019 году. Нынешние власти страны называли присоединение к китайскому проекту ошибкой и призывали выйти из него.