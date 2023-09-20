Пентагон описал риски военной помощи Украине из-за споров о бюджете США

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Поставки военной техники и обучение украинских военнослужащих США могут быть остановлены, если конгрессмены не договорятся о бюджете США к концу сентября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Пентагона Криса Шервуда.

В Минобороны США также предупредили, что не смогут заключать с оборонной промышленностью новые контракты на производство оружия для Киева.

В то же время Пентагон сможет продолжить поставки Киеву оружия из своих запасов, пишет издание.

Ранее, 18 сентября, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что в США наблюдается растущее число американских конгрессменов, критикующих будущие расходы на помощь Украине. По его словам, критика прежде всего исходит от «небольшой, но громкой группы республиканцев».

США оказывают Украине гуманитарную, финансовую и военную помощь с начала российской военной операции. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на $43 млрд.

На фоне рекордных трат некоторые западные политики и СМИ начали говорить об опасности появления «усталости от Украины». При этом президент США Джо Байден исключал «усталость» Запада. «Мы не отступим от поддержки Украины», — говорил он.

Россия осуждает поставки вооружения Украине. В Кремле заявляли, что предоставление военной техники только затягивает конфликт, но не сможет изменить его исход.