Путин заявил о почти 5 тыс. погибших в Карабахе с начала конфликта

Президент России назвал данные о погибших в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе — почти 5 тыс. человек. Эта цифра превосходит называемую армянской стороной, Баку данные о потерях не публикует

Степанакерт, Азербайджан (Фото: David Ghahramanyan / NKR / PAN Photo / AP)

В Нагорном Карабахе с момента начала новой фазы боевых действий с обеих сторон погибли около 5 тыс. человек, с каждой из сторон погибло около 2 тыс. человек. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на форуме «Валдай» (РБК ведет прямую трансляцию выступления). Путин напомнил, что за всю войну в Афганистане за десять лет погибли около 15 тыс. советских военнослужащих.

«Сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте», — сказал Путин. По его словам, «в какие-то момент казалось, что мы найдем решение», но этого не получилось сделать.

Российская сторона впервые назвала данные о погибших в зоне конфликта, где боевые действия возобновились 27 сентября. На протяжении почти четырех недель почти по всей линии соприкосновения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Азербайджаном идут бои с применением артиллерии и беспилотников.

Представленные Путиным цифры превосходят данные о погибших, которые сообщают власти НКР. В четверг вечером министерство обороны непризнанной республики сообщило еще о 40 погибших военнослужащих. Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий погибли 874 военнослужащих армии обороны Карабаха. Минобороны Азербайджана данные о числе погибших военнослужащих не предоставляет. Как пояснял президент Ильхам Алиев, они будут обнародованы после окончания боевых действий. С 27 сентября Азербайджан вернул под свой контроль часть территорий на юге и севере Нагорного Карабаха, которых лишился в ходе войны 1992-1994 годов.