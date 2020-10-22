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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин заявил о почти 5 тыс. погибших в Карабахе с начала конфликта

Президент России назвал данные о погибших в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе — почти 5 тыс. человек. Эта цифра превосходит называемую армянской стороной, Баку данные о потерях не публикует
Степанакерт, Азербайджан
Степанакерт, Азербайджан (Фото: David Ghahramanyan / NKR / PAN Photo / AP)

В Нагорном Карабахе с момента начала новой фазы боевых действий с обеих сторон погибли около 5 тыс. человек, с каждой из сторон погибло около 2 тыс. человек. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на форуме «Валдай» (РБК ведет прямую трансляцию выступления). Путин напомнил, что за всю войну в Афганистане за десять лет погибли около 15 тыс. советских военнослужащих.

«Сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте», — сказал Путин. По его словам, «в какие-то момент казалось, что мы найдем решение», но этого не получилось сделать.

Российская сторона впервые назвала данные о погибших в зоне конфликта, где боевые действия возобновились 27 сентября. На протяжении почти четырех недель почти по всей линии соприкосновения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Азербайджаном идут бои с применением артиллерии и беспилотников.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Представленные Путиным цифры превосходят данные о погибших, которые сообщают власти НКР. В четверг вечером министерство обороны непризнанной республики сообщило еще о 40 погибших военнослужащих. Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий погибли 874 военнослужащих армии обороны Карабаха. Минобороны Азербайджана данные о числе погибших военнослужащих не предоставляет. Как пояснял президент Ильхам Алиев, они будут обнародованы после окончания боевых действий. С 27 сентября Азербайджан вернул под свой контроль часть территорий на юге и севере Нагорного Карабаха, которых лишился в ходе войны 1992-1994 годов.

Азербайджан в боевых действиях активно поддерживает Турция, Армения — Нагорный Карабах. Россия же является союзником Армении по Организации договор коллективной безопасности (ОДКБ), имеет с Ереваном двусторонние соглашения о безопасности. Россия вместе с США и Францией являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, призванной урегулировать конфликт. Комментируя в ходе заседания отношения с Баку и Ереваном, Путин назвал эти страны равными для России партнерами. «Для нас и Армения, и Азербайджан — равные партнеры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном», — отметил глава российского государства.

С Турцией позиции по поводу конфликта позиции у России не совпадают, признал Путин. Однако Москва по-прежнему высоко ценит президента Реджепа Тайипа Эрдогана и готова с ним сотрудничать. «Например, в сфере ВТС. Решила Турция, что им нужна современная система ПВО, а наилучшая система в мире на сегодня — это С-400 «Триумф» российского производства. Сказал и купил», — заметил президент. «С таким партнером не просто приятно, с таким партнером надежно работается», — резюмировал он. 

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