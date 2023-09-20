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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Число погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе выросло до 32

Число погибших в Нагорном Карабахе выросло до 32, более 200 человек ранены
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Oldhike / ТАСС
Фото: Oldhike / ТАСС

Число погибших в результате боев в Нагорном Карабахе выросло до 32, более 200 человек ранены, сообщили News.am в офисе омбудсмена непризнанной республики. Ранее сообщалось о 27 погибших и 200 пострадавших.

Семеро погибших, среди которых двое детей, по данным офиса, были мирными жителями. Кроме того, 35 пострадавших — это мирные граждане. В результате боев пострадали 13 детей, уточнили в офисе.

Азербайджан днем 19 сентября начал «антитеррористические мероприятия» в Карабахе. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Армении после этого заявили, что армянских войск в Карабахе нет.

Минобороны Карабаха заявило, что азербайджанские военные наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения.

Армения обратилась к членам Совета Безопасности ООН и российским миротворцам с просьбой принять меры для прекращения военных действий. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сообщениями о жертвах среди гражданского населения Карабаха и призвал остановить огонь и облегчить доступ гуманитарной помощи жителям региона.

Утром 20 сентября российское Минобороны сообщило, что российские миротворцы эвакуировали из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха более 2 тыс. мирных жителей.

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Теги
Нагорный Карабах погибшие раненые
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