Алиев поставил проживающих в Карабахе армян перед выбором

Ильхам Алиев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Карабахском регионе армян перед выбором — либо принять гражданство Азербайджана, либо искать другое место для проживания. Об этом глава республики заявил во время телеобращения, передает Demokrat.az

По словам Алиева, Азербайджан неоднократно заявлял, что не станет обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной, «а Нагорный Карабах — наше внутреннее дело».

Президент отметил, что проживающим на спорной территории этническим армянам необходимо сделать выбор. «Здесь полная свобода, все решается на основе демократических процессов. Этот вопрос также должен решаться на основе прав человека», — подчеркнул Алиев.

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