Сенаторы США предложили ввести вторичные санкции за нефть из России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 16:17
Суд запретил Ройзману посещать митинги, демонстрации и шествия Политика, 18:00
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 17:58
Как разрабатывают вакцины: разбираем основные этапы Pro, 17:56 
Винер поддержала идею создания с Китаем независимой от МОК организации Спорт, 17:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:40
Глава ЛНР попросит Путина о быстром вступлении в состав России Политика, 17:35
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 17:35
Курский губернатор сообщил о раненой при обстреле села с Украины Политика, 17:32
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Сенаторы США предложили ввести вторичные санкции за нефть из России Политика, 17:25
Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов Pro, 17:22
Пушилин исключил проведение электронного голосования на референдуме в ДНР Политика, 17:21
Малоизвестный брокер из США провел шесть IPO с ростом акций на 2000% Инвестиции, 17:19
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 17:12
Пушилин призвал сохранить название ДНР в случае присоединения к России Политика, 17:10
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Сенаторы США предложили ввести вторичные санкции за нефть из России

Двое сенаторов разрабатывают соответствующий законопроект. Они считают, что угроза вторичных санкций гарантирует соблюдение ограничений на поставки российской нефти и потолка цен. В Минфине США с их мнением не согласны
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сенаторы Крис Ван Холлен (Демократическая партия) и Пэт Туми (Республиканская партия) разрабатывают законопроект о санкциях против иностранных компаний, которые способствуют торговле российской нефтью, а также против стран, которые увеличивают ее закупки, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление политиков.

Свою инициативу они объяснили необходимостью сократить доходы российского бюджета от продажи энергоносителей и таким образом «обрубить финансирование» спецоперации на Украине. Сенаторы считают, что мера будет способствовать соблюдению потолка цен на российскую нефть.

В американском правительстве придерживаются противоположной точки зрения. «Я не думаю, что для эффективности этой меры нужны вторичные санкции», — сказал 6 сентября в интервью Bloomberg замминистра финансов Адевале Адейемо. По его мнению, потолок цен выгоден как для импортеров, так и для стран, которые вводят ограничения.

Bloomberg узнал, что Бразилия и ЮАР могут купить нефть у России вместо ЕС
Политика
Фото:Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Главы минфинов стран «Группы семи» в начале месяца договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Государства G7 также решили разработать механизмы для смягчения последствий, которые предоставят наиболее уязвимым странам доступ к энергоресурсам, в том числе российским.

США 5 декабря введут запрет на морские перевозки российской нефти, а с 5 февраля вступит в силу запрет на все остальные виды транспортировки. Страны и компании, которые платят за нефть из России цену не выше установленного максимума, смогут продолжить получать топливо. Покупатели должны будут предоставить документы, чтобы доказать соответствие сделки политике «ценового исключения», а тех, кто сознательно предоставит ложную информацию, могут привлечь к ответственности за нарушение санкций.

В тот же день в силу вступит и запрет на поставки по морю российской нефти в страны ЕС.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Из личного архива Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Keyence Как борец с корпорациями стал главным богачом Японии, заработав $38 млрд
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции
Прогнозы
Pro
Из-за удара по логистике для арендаторов складов настало золотое время
Статьи
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Фото: Christian Petersen / Getty Images Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли
Статьи
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Инструкции

В Кремле потолок цен на нефть считают абсурдной мерой и предупреждают, что она приведет к дестабилизации нефтяных рынков. Президент Владимир Путин 7 сентября заявил, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, мешающие исполнению заключенных контрактов.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
нефть США санкции Сенат США
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Токаев пообещал следовать санкциям Запада против России
Политика
Турция пообещала США «не допустить» нарушения санкций против России
Политика
Глава Минэка Армении заявил об опасениях вторичных санкций из-за России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter