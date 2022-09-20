Сенаторы США предложили ввести вторичные санкции за нефть из России

Двое сенаторов разрабатывают соответствующий законопроект. Они считают, что угроза вторичных санкций гарантирует соблюдение ограничений на поставки российской нефти и потолка цен. В Минфине США с их мнением не согласны

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Сенаторы Крис Ван Холлен (Демократическая партия) и Пэт Туми (Республиканская партия) разрабатывают законопроект о санкциях против иностранных компаний, которые способствуют торговле российской нефтью, а также против стран, которые увеличивают ее закупки, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление политиков.

Свою инициативу они объяснили необходимостью сократить доходы российского бюджета от продажи энергоносителей и таким образом «обрубить финансирование» спецоперации на Украине. Сенаторы считают, что мера будет способствовать соблюдению потолка цен на российскую нефть.

В американском правительстве придерживаются противоположной точки зрения. «Я не думаю, что для эффективности этой меры нужны вторичные санкции», — сказал 6 сентября в интервью Bloomberg замминистра финансов Адевале Адейемо. По его мнению, потолок цен выгоден как для импортеров, так и для стран, которые вводят ограничения.

Главы минфинов стран «Группы семи» в начале месяца договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Государства G7 также решили разработать механизмы для смягчения последствий, которые предоставят наиболее уязвимым странам доступ к энергоресурсам, в том числе российским.

США 5 декабря введут запрет на морские перевозки российской нефти, а с 5 февраля вступит в силу запрет на все остальные виды транспортировки. Страны и компании, которые платят за нефть из России цену не выше установленного максимума, смогут продолжить получать топливо. Покупатели должны будут предоставить документы, чтобы доказать соответствие сделки политике «ценового исключения», а тех, кто сознательно предоставит ложную информацию, могут привлечь к ответственности за нарушение санкций.

В тот же день в силу вступит и запрет на поставки по морю российской нефти в страны ЕС.

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В Кремле потолок цен на нефть считают абсурдной мерой и предупреждают, что она приведет к дестабилизации нефтяных рынков. Президент Владимир Путин 7 сентября заявил, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, мешающие исполнению заключенных контрактов.