Bloomberg cообщил, что Россия найдет новые рынки для 50% нефти
Россия сможет найти новые рынки сбыта для половины объемов сырой нефти, экспорт которой будет запрещен Евросоюзом в декабре, сообщает Bloomberg со ссылкой на энергетическую компанию Kpler.
Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе закупать у России до 1 млн баррелей сырой нефти в день предстоящей зимой, говорится сообщении Kpler.
По данным компании, страны Ближнего Востока, которые будут получать до 500 тыс. баррелей российской нефти в день, смогут перенаправить те объемы нефти, которые ранее использовались внутри этих стран, на экспорт.
«Соблазн может заключаться в том, чтобы поставлять Urals на нефтеперерабатывающие заводы и позволить таким товарам, как Arab Light, свободно поступать в Азию», — говорится в сообщении.
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