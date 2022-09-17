Bloomberg: около 50% нефти России, от которой откажется ЕС, могут купить другие страны

Bloomberg cообщил, что Россия найдет новые рынки для 50% нефти

Среди потенциальных покупателей сырой российской нефти, от которой откажется Евросоюз, Bloomberg назвал Индонезию, Пакистан, Бразилию, Южную Африку, Шри-Ланку и ряд стран Ближнего Востока

Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Россия сможет найти новые рынки сбыта для половины объемов сырой нефти, экспорт которой будет запрещен Евросоюзом в декабре, сообщает Bloomberg со ссылкой на энергетическую компанию Kpler.

Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе закупать у России до 1 млн баррелей сырой нефти в день предстоящей зимой, говорится сообщении Kpler.

По данным компании, страны Ближнего Востока, которые будут получать до 500 тыс. баррелей российской нефти в день, смогут перенаправить те объемы нефти, которые ранее использовались внутри этих стран, на экспорт.

«Соблазн может заключаться в том, чтобы поставлять Urals на нефтеперерабатывающие заводы и позволить таким товарам, как Arab Light, свободно поступать в Азию», — говорится в сообщении.

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