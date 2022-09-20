Трасс подтвердила планы выделить Киеву не менее $2,6 млрд военной помощи

Сумма военной помощи Киеву в 2023 году будет не меньше, чем в текущем, — примерно $2,64 млрд, пообещала премьер-министр. В числе вооружений, которые королевство передаст Украине, будут РСЗО

Лиз Трасс (Фото: Anthony Devlin / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что королевство в 2023 году окажет Украине военную помощь в размере не менее £2,3 млрд ($2,64 млрд) — такую сумму Лондон потратил на поставки Киеву вооружений в этом году. Заявление офиса главы правительства передает агентство Reuters.

В кабмине уточнили, что в набор мер военной поддержки, вероятно, войдут ракетные системы залпового огня (РСЗО) MLRS. В июне власти страны анонсировали отправку M270 MLRS на Украину, не указав их точное количество.

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Ранее о планах Британии сохранить или увеличить объем военной помощи в 2023 году по сравнению с текущим сообщила газета Financial Times. Издание писало, что Трасс объявит об этом намерении на Генассамблее ООН (77-я сессия проходит в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября). Издание отметило, что в текущем году Британия выделила на эти цели сопоставимую с £2,3 млрд сумму, став вторым государством по объему военной помощи Украине.

По подсчетам РБК, к концу июня Лондон передал Киеву около 4 тыс. противотанковых комплексов NLAW, 120 бронированных машин Mastiff, 200 высокотехничных самонаводящихся ракет Brimstone 1, а также противокорабельные ракетные комплексы, РСЗО, тяжелые дроны и другие виды вооружений. В конце августа Минобороны королевства решило передать ВСУ шесть подводных беспилотников. Кроме того, британские военные занимаются подготовкой украинских солдат: к середине августа они обучили более 2,3 тыс. бойцов.

Еще будучи кандидатом в премьер-министры, Трасс на предвыборных дебатах выступила против мирного соглашения между Россией и Украиной, заявив, что Киев должен получить максимальный объем помощи от западных стран для «чистой победы». При этом, по ее мнению, Лондон не должен быть вовлечен в конфликт напрямую.

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Российские власти осуждают поставки оружия на Украину. Посол России в Британии Андрей Келин в конце мая обвинил Лондон в затягивании конфликта. «Каждый день мы слышим призывы отправлять Украине новые вооружения, сражаться до последнего украинского солдата, продлевать конфликт и не начинать переговоры до тех пор, пока Россия не будет побеждена», — пояснил он. Это, по словам Келина, свидетельствует о нежелании Британии завершить конфликт дипломатическим путем.