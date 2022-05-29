Посол России обвинил Лондон в затягивании конфликта на Украине

Андрей Келин (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Политика и риторика правительства Великобритании способствуют затягиванию конфликта на Украине и мешают проведению переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Би-би-си.

«Что мы видим от Лондона? Не желание завершить конфликт и найти решение посредством переговоров. Каждый день мы слышим призывы отправлять Украине новые вооружения, сражаться до последнего украинского солдата, продлевать конфликт и не начинать переговоры до тех пор, пока Россия не будет побеждена», — сказал Келин.

Кроме того, в ходе интервью Келин опроверг возможность применения Россией тактического ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. По его словам, действующей группировки достаточно для решения поставленных задач.

В пятницу итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники писала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать политический, экономический и военный альянс, который станет альтернативой Европейскому союзу.

По словам источников, это будет союз государств, которые «ревностно защищают национальный суверенитет», придерживаются либерального подхода к экономике и «полны решимости проявить максимально непримиримую позицию к военной угрозе со стороны Москвы». В него помимо Украины и Великобритании могут войти Польша, Эстония, Латвия и Литва; позже к альянсу может присоединиться Турция.