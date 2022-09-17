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Эрдоган заявил о стремлении Турции в ШОС

Президент Турции Эрдоган заявил о стремлении страны вступить в ШОС
Азия играет решающую роль в глобальной экономике, это очевидно, заявил президент Турции. Он рассказал, что в 2023 году республика продолжит интеграцию в ШОС, Турция нацелена на вступление в организацию
Фото: Antonio Masiello / Getty Images News
Фото: Antonio Masiello / Getty Images News

Турция нацелена стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), власти страны намерены предпринять соответствующие действия, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Он добавил, что Анкара приняла участие в саммите организации в этом году, следующий шаг на пути интеграции в ШОС может быть сделан в следующем году, когда председателем организации станет Индия. Турецкий президент отметил, что ШОС достигла успеха в вопросах безопасности, экономики и торговли.

«Уже очевидна решающая роль азиатского континента в мировой экономике», — подчеркнул Эрдоган.

ШОС в 2001 году основали лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Среди целей организации названы укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научного и культурного взаимодействия.

На саммите ШОС двусторонние встречи оказались важнее коллективных
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Пять лет назад, в 2017 году, в ШОС в качестве полноправных членов вошли Пакистан и Индия, а на саммите в прошлом году начали процедуру приема в организацию Ирана, в этом году он подписал меморандум о вступлении. Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получили статус партнеров по диалогу. В июле этого года заявку на присоединение к Шанхайской организации подала Белоруссия. Турция сейчас является партнером ШОС вместе с Арменией, Азербайджаном, Непалом, Камбоджей и Шри-Ланкой.

Эрдоган на саммите ШОС провел двусторонние переговоры с лидерами России, Монголии, Индии, Узбекистана, Пакистана, Ирана, Китая, Азербайджана и Китая, их он оценил как плодотворные. Одной из тем разговора с президентом России Владимиром Путиным стали безопасные коридоры для вывоза украинского зерна. Турецкий президент отметил, что они с Путиным согласны, что продовольствие следует в первую очередь направлять в бедные страны.

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Турция пообещала США «не допустить» нарушения санкций против России
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Источники Financial Times говорили, что власти западных стран беспокоит углубление экономического сотрудничества России и Турции, в связи с чем есть риск введения против Анкары вторичных санкций. Запад может попросить бизнес ограничить присутствие на турецком рынке или вовсе уйти с него, если Анкара будет придерживаться соглашения с Москвой об оплате части поставляемого российского газа в рублях, добавили они. По данным FT, из-за таких мер Турция может потерять $800 млрд. Такие действия могут одобрить «в свете риска, который будет создан из-за расширения Турцией своих отношений с Россией», считает источник газеты. Анкара при этом пообещала США не допустить нарушения санкций против России.


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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция Реджеп Тайип Эрдоган ШОС
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