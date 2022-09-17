Эрдоган заявил о стремлении Турции в ШОС

Азия играет решающую роль в глобальной экономике, это очевидно, заявил президент Турции. Он рассказал, что в 2023 году республика продолжит интеграцию в ШОС, Турция нацелена на вступление в организацию

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Турция нацелена стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), власти страны намерены предпринять соответствующие действия, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Он добавил, что Анкара приняла участие в саммите организации в этом году, следующий шаг на пути интеграции в ШОС может быть сделан в следующем году, когда председателем организации станет Индия. Турецкий президент отметил, что ШОС достигла успеха в вопросах безопасности, экономики и торговли.

«Уже очевидна решающая роль азиатского континента в мировой экономике», — подчеркнул Эрдоган.

ШОС в 2001 году основали лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Среди целей организации названы укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научного и культурного взаимодействия.

Пять лет назад, в 2017 году, в ШОС в качестве полноправных членов вошли Пакистан и Индия, а на саммите в прошлом году начали процедуру приема в организацию Ирана, в этом году он подписал меморандум о вступлении. Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получили статус партнеров по диалогу. В июле этого года заявку на присоединение к Шанхайской организации подала Белоруссия. Турция сейчас является партнером ШОС вместе с Арменией, Азербайджаном, Непалом, Камбоджей и Шри-Ланкой.

Эрдоган на саммите ШОС провел двусторонние переговоры с лидерами России, Монголии, Индии, Узбекистана, Пакистана, Ирана, Китая, Азербайджана и Китая, их он оценил как плодотворные. Одной из тем разговора с президентом России Владимиром Путиным стали безопасные коридоры для вывоза украинского зерна. Турецкий президент отметил, что они с Путиным согласны, что продовольствие следует в первую очередь направлять в бедные страны.

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Источники Financial Times говорили, что власти западных стран беспокоит углубление экономического сотрудничества России и Турции, в связи с чем есть риск введения против Анкары вторичных санкций. Запад может попросить бизнес ограничить присутствие на турецком рынке или вовсе уйти с него, если Анкара будет придерживаться соглашения с Москвой об оплате части поставляемого российского газа в рублях, добавили они. По данным FT, из-за таких мер Турция может потерять $800 млрд. Такие действия могут одобрить «в свете риска, который будет создан из-за расширения Турцией своих отношений с Россией», считает источник газеты. Анкара при этом пообещала США не допустить нарушения санкций против России.





