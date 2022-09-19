Посольство России заявило о «вопиющих требованиях» пограничников Латвии

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Россияне при пересечении государственной границы Латвии сталкиваются с различными проблемами и провокациями, сообщили РБК в посольстве России в республике. В качестве примера в дипмиссии назвали требование подписать заявление с осуждением российских властей.

«В частности, к ним [россиянам] предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», — отметили в посольстве.

«В подобных ситуациях решение о пропуске российских граждан через государственную границу принимается исключительно латвийскими компетентными службами», — констатировали в диппредставительстве.

В посольстве также напомнили, что с 19 сентября латвийские власти полностью прекращают пропуск через российско-латвийскую границу граждан России с шенгенскими визами.

Как стало известно ранее, страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгеном. О том, что Литва, Латвия и Эстония достигли договоренности ограничить пересечение границ россиянами как на границах с Россией, так и с Белоруссией, 7 сентября писал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в «Твиттере». Исключение планировалось сделать для пересекающих границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

Позднее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика с 19 сентября запретит въезд в Эстонию для россиян с шенгенскими визами независимо от страны выдачи. Как отмечал Рейнсалу, аналогичный запрет введут и другие страны региона.

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Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Визовый сбор вырос с €35 до €80, время рассмотрения анкет — с 10 до 45 дней. Кроме прочего, консульские работники получили право при рассмотрении отдавать туристам низкий приоритет и требовать предоставления дополнительных документов.