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Протесты в Белоруссии ,  
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В Раде допустили существенную роль Киева в белорусских протестах

Ничего, кроме отвращения, поведение властей Украины вызвать не может, считает нардеп Юрий Загородний. По его мнению, украинского президента заставили перечеркнуть хорошие отношения с белорусским коллегой
Акция в поддержку белорусских протестующих, Киев, Украина
Акция в поддержку белорусских протестующих, Киев, Украина (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Украины причастны к событиям, которые на протяжении полутора месяцев происходят в Белоруссии. Такое мнение высказал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний.

«Я даже не сомневаюсь, что роль Украины, которая имеет опыт двух ‎цветных революций, в подготовке нынешнего ‎Майдана‎ в Белоруссии весьма существенна», — заявил он.

Загородний в конце 1990-х годов работал в администрации президента Украины при Леониде Кучме, а в 2002–2005 годах был первым замглавы администрации. Один из лидеров «Оппозиционной платформы», в которой сейчас состоит Загородний, — Виктор Медведчук.

По его словам, было известно давно, что белорусские «активисты» в течение многих лет проходили подготовку на территории Украины. Загородний отметил, что Белоруссия последние годы всегда поддерживала Украину в любом вопросе, в том числе территориальной целостности. «То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — подчеркнул депутат.

По мнению Загороднего, президента Украины Владимира Зеленского заставили перечеркнуть его хорошие отношения с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Может, у него лично была другая точка зрения. Но марионеточный режим потому так и называют, что за ниточки дергает кто-то другой», — считает политик.

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы
Политика
Александр Лукашенко

16 сентября во время встречи с политическим активом республики Лукашенко заявил, что Украина вопреки духу взаимоотношений двух стран стала форпостом политических провокаций. Президент отнес Украину к сателлитам США, которые совместно в течение последних десяти лет готовились к нынешнему «времени Ч». На следующий день Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом не дать развязать войну и остановить их политиков.

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В ответ на эти заявления министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Лукашенко о вмешательстве Киева в дела Минска чушью и предложил ему «попить водички». «Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. <...> Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — сказал Аваков.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. В тот день завершились многодневные выборы президента республики, по итогам которых победу одержал Лукашенко, находящийся у власти на протяжении 26 лет. Несогласные с результатами регулярно организовывают митинги и протестные шествия.

Еще до президентских выборов, в конце июля, на территории Белоруссии была задержана группа из 33 человек. В белорусском КГБ заявили, что задержанные оказались сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В отношении задержанных возбудили уголовные дела о подготовке теракта и массовых беспорядков. Государственное агентство БелТА писало, что россияне приехали в Белоруссию, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов. В Кремле сочли задержание россиян безосновательным.

Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам
Политика
Александр Лукашенко


Белоруссия отпустила задержанных «боевиков ЧВК» 14 августа. В Россию вернулись 32 из 33 задержанных. У одного из них, помимо российского, есть белорусское гражданство, поэтому он остался на территории республики. Власти Украины требовали выдачи девяти задержанных, Киев подозревает их в терроризме. Владимир Зеленский назвал решение Минска передать задержанных Москве несправедливым. Всю ситуацию вокруг возвращения задержанных в Белоруссии россиян Зеленский назвал «историей, в которой пренебрегли доверием и объективностью».

Автор
Михаил Юшков
Белоруссия Украина майдан протесты Александр Лукашенко
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