В Раде допустили существенную роль Киева в белорусских протестах

Ничего, кроме отвращения, поведение властей Украины вызвать не может, считает нардеп Юрий Загородний. По его мнению, украинского президента заставили перечеркнуть хорошие отношения с белорусским коллегой

Акция в поддержку белорусских протестующих, Киев, Украина (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Украины причастны к событиям, которые на протяжении полутора месяцев происходят в Белоруссии. Такое мнение высказал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний.

«Я даже не сомневаюсь, что роль Украины, которая имеет опыт двух ‎цветных революций, в подготовке нынешнего ‎Майдана‎ в Белоруссии весьма существенна», — заявил он.

Загородний в конце 1990-х годов работал в администрации президента Украины при Леониде Кучме, а в 2002–2005 годах был первым замглавы администрации. Один из лидеров «Оппозиционной платформы», в которой сейчас состоит Загородний, — Виктор Медведчук.

По его словам, было известно давно, что белорусские «активисты» в течение многих лет проходили подготовку на территории Украины. Загородний отметил, что Белоруссия последние годы всегда поддерживала Украину в любом вопросе, в том числе территориальной целостности. «То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — подчеркнул депутат.

По мнению Загороднего, президента Украины Владимира Зеленского заставили перечеркнуть его хорошие отношения с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Может, у него лично была другая точка зрения. Но марионеточный режим потому так и называют, что за ниточки дергает кто-то другой», — считает политик.