Глава МВД Украины пожелал Лукашенко «попить водички»

Ранее белорусский президент призвал украинцев остановить своих «безумных политиков» и не допустить войны. До этого Минск и Киев поспорили из-за застрявших на границе хасидских паломников

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о вмешательстве Украины во внутренние дела республики являются «чушью». Об этом в Facebook заявил глава МФД Украины Арсен Аваков.

«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь», — написал министр. Он добавил, что народ каждой страны должен самостоятельно определять свою судьбу, без каких-либо внешних вмешательств.

«Мы думаем о Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Так что — попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — резюмировал Аваков.

Как сообщала БелТА, ранее 17 сентября Лукашенко во время форума Минска обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом не дать развязаться войне и остановить их политиков.