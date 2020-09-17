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Протесты в Белоруссии ,  
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Глава МВД Украины пожелал Лукашенко «попить водички»

Ранее белорусский президент призвал украинцев остановить своих «безумных политиков» и не допустить войны. До этого Минск и Киев поспорили из-за застрявших на границе хасидских паломников

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о вмешательстве Украины во внутренние дела республики являются «чушью». Об этом в Facebook заявил глава МФД Украины Арсен Аваков.

«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь», — написал министр. Он добавил, что народ каждой страны должен самостоятельно определять свою судьбу, без каких-либо внешних вмешательств.

«Мы думаем о Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Так что — попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — резюмировал Аваков.

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Политика
<p>Белорусско-польская граница</p>

Как сообщала БелТА, ранее 17 сентября Лукашенко во время форума Минска обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом не дать развязаться войне и остановить их политиков.

«Я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне», — сказал Лукашенко.

До этого в четверг белорусский президент заявил о скором закрытии границ с Польшей и Литвой, а также усилении контроля на границе с Украиной. «Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.

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Украина и Белоруссия поспорили из-за застрявших на границе хасидов
Политика
Скопление хасидов-паломников, направляющихся в украинский город Умань

Во время встречи с политическим активом республики 16 сентября Лукашенко заявил, что Украина стала «форпостом политических провокаций». Он назвал соседнюю страну сателлитом, с помощью которого США на протяжении последних десяти лет планировали цветную революцию в Белоруссии.

Ранее Киев и Минск поспорили из-за застрявших на границе двух стран хасидов — более полутора тысяч паломников направлялись через Белоруссию в Умань в Черкасской области Украины для встречи там еврейского Нового года. Въезд на территорию Украины запрещен из-за коронавирусных ограничений, Киев просил Белоруссию не оформлять хасидом разрешение на въезд на территорию страны, поскольку те не входят в число лиц, на которых действуют исключения. МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны «спуститься на землю» и начать диалог с людьми.

Автор
Михаил Котляр
Александр Лукашенко Арсен Аваков Украина Белоруссия
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