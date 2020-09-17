Глава МВД Украины пожелал Лукашенко «попить водички»
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о вмешательстве Украины во внутренние дела республики являются «чушью». Об этом в Facebook заявил глава МФД Украины Арсен Аваков.
«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь», — написал министр. Он добавил, что народ каждой страны должен самостоятельно определять свою судьбу, без каких-либо внешних вмешательств.
«Мы думаем о Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Так что — попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — резюмировал Аваков.
Как сообщала БелТА, ранее 17 сентября Лукашенко во время форума Минска обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом не дать развязаться войне и остановить их политиков.