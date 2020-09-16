Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций

С похожим заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, Запад начал подготовку протестов задолго до выборов, направив на организацию антиправительственных выступлений в 2019 и 2020 годах по линии различных неправительственных организаций около $20 млн.

«На эти деньги осуществлялось формирование сети «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций», —заявил Нарышкин.

Он также высказал мнение, что США взяли под опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых «раскручивают в качестве «народных лидеров» и будущих руководителей «демократической» Белоруссии».

«В контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым координационным советом по вопросам «передачи власти», — отметил Нарышкин.

Он пояснил, что «фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную «цветную революцию» и антиконституционный переворот».

В августе в штабе оппозиции (он объединился вокруг зарегистрированной на выборах Светланы Тихановской) РБК рассказали, что главным катализатором протестных настроений стало бездействие властей во время эпидемии коронавируса. Собеседники отмечали, что в это время люди самоорганизовались и объединились.