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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций

Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Украина, несмотря на нашу неизменную поддержку, вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он также причислил Украину к сателлитам США, которые совместно в течение последних десяти лет готовились к нынешнему «времени Ч».

«На Европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — отметил Лукашенко.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

Президент заявил, что каждая из этих стран отрабатывала свою роль.

С похожим заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, Запад начал подготовку протестов задолго до выборов, направив на организацию антиправительственных выступлений в 2019 и 2020 годах по линии различных неправительственных организаций около $20 млн.

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«На эти деньги осуществлялось формирование сети «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций», —заявил Нарышкин.

Он также высказал мнение, что США взяли под опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых «раскручивают в качестве «народных лидеров» и будущих руководителей «демократической» Белоруссии».

«В контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым координационным советом по вопросам «передачи власти», — отметил Нарышкин.

Он пояснил, что «фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную «цветную революцию» и антиконституционный переворот».

В августе в штабе оппозиции (он объединился вокруг зарегистрированной на выборах Светланы Тихановской) РБК рассказали, что главным катализатором протестных настроений стало бездействие властей во время эпидемии коронавируса. Собеседники отмечали, что в это время люди самоорганизовались и объединились.

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